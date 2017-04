Isabella Santoni adota novo look, com cabelos em degradê

Com o fim da novela “A Lei do Amor”, Isabella Santoni fez o que muitas atrizes fazem: correu para mudar o visual e deixar a personagem – no caso dela, Letícia – para trás. Dona de um pixie muito lindo e charmoso, mas já bem curtinho, a solução foi mexer na cor. E o resultado deixou a gente de queixo caído!

Loiraaaaaa por @fil.freitas @filmyhair A post shared by Bella (@isabellasantoni) on Apr 1, 2017 at 5:00pm PDT

O cabeleireiro Felipe Freitas, do salão FIL do Rio de Janeiro, fez um balayage, clareando gradualmente a parte da frente do cabelo de Isabella, e criando um degradê impressionante – a parte de trás é loira escura, quase castanha, e a franja bem, bem loira.

Isabella ficou mais linda do que já estava, e essa mudança é a prova definitiva que cabelos curtinhos são versáteis e dá para mudar, sim! Dá até para fazer ombré… 😉

Libera as fotos @gabrielfelixphotography #photoshoot A post shared by Bella (@isabellasantoni) on Apr 2, 2017 at 2:19pm PDT

Ligando já para o salão…