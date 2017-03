Kristen Stewart esqueceu que está careca e o momento é muito fofo

A atriz Kristen Stewart deixou a praticidade falar mais alto e, além de platinar os fios, resolveu raspar toda a cabeça. Na estreia de “Personal Shopper”, elogiado novo filme dela, em Los Angeles, a estrela mostrou o resultado.

Leia Mais: Kristen Stewart ‘assume’ ser gay na TV e isso é muito importante

De acordo com ela, a ideia foi do diretor do próximo longa dela, “Underwater”, mas ficar completamente careca foi algo que sempre quis fazer. “Eu me sinto maravilhosa”, disse ao programa “Today”.

Mas, como qualquer pessoa que acabou de se libertar do cabelo, K-Stew ainda não se acostumou totalmente com a falta dele. A prova? Esse momento fofo abaixo:

Obviamente, ela se tocou e, rapidamente, fez esses movimentos estranhos para disfarçar…

Só para, logo depois, repetir a mania de passar a mão no cabelo e…

Velhos hábitos nunca morrem, não é?