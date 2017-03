Kristen Stewart está careca e ficou ma-ra-vi-lho-sa

Outrora estrela de sucessos adolescentes, como a trilogia “Crepúsculo”, Kristen Stewart, hoje aos 26 anos, cada vez mais tenta se afastar da imagem de “ídolo teen”, seja pelos papéis, digamos, mais sérios no cinema, seja pelo visual cheio de personalidade e atitude.

E, nesta terça-feira, dia 07, na pré-estreia do filme “Personal Shopper”, no qual é protagonista, em Los Angeles, ela surgiu com um novo e moderno corte de cabelo: a atriz está platinada e com os fios raspados.

“Nós tentamos algo diferente hoje”, brincou no Instagram Bridget Brager, cabeleireira de famosas como Kiernan Shipka e Kate Bosworth e responsável pela mudança.

Com forte inspiração punk e anos 1990, o corte, de acordo com a People, seria por causa de um novo personagem – K-Stew acabou de assinar contrato para estrelar “Underwater”. Na história, alguns cientistas tentam sobreviver em um submarino após um terremoto ter destruído a terra.

Mas a atriz também pode muito bem ter apenas optado por dar uma chacoalhada no look, como fez Katy Perry, na semana passada. Vale lembrar que o clube de garotas famosas e com cabelo raspado é grande: Charlize Theron, Natalie Portman, Amber Rose e Isabella Santoni são algumas delas.

Em uma fase nova e maravilhosa, a atriz, recentemente, virou assunto ao apresentar o programa de humor “Saturday Night Live”. Lá, ela ironizou Donald Trump – e a obsessão dele por ela -, e, pela primeira vez, assumiu na ser homossexual na TV. You go, girl!