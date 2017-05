A máscara de cabelo favorita da Kendall é caseira e superfácil

Não, nada de cremes caros, xampus com nomes difíceis ou produtos milagrosos… Na hora de cuidar dos fios, Kendall Jenner faz uso mesmo da velha e boa máscara de cabelo caseira.

Isso mesmo, no aplicativo dela, que é pago, a modelo e empresária compartilhou o ~segredo do sucesso capilar~.Para uma hidratação poderosa, ela usa um abacate maduro, uma banana madura e duas colheres de sopa de óleo de coco. É só misturar os ingredientes, aplicá-los no cabelo seco e esperar por cerca de 30 minutos e pronto!

E pode confiar mesmo na eficácia! O abacate é cheio das vitaminas B e E, que ajudam a dar força aos fios; a banana é rica em potássio e em vitaminas que promovem uma explosão de brilho. Já o óleo de coco, como muita gente acredita, pode ajudar na hidratação do cabelo.