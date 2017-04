Por que Nicole Kidman nunca mais vai usar o cabelo cacheado

Nicole Kidman, que recentemente arrasou demais em “Big Little Lies”, umas das melhores séries dos últimos tempos da HBO, sente muita falta do incrível cabelo cacheado que ostentava no início da carreira. Infelizmente, os fios encaracolados não devem voltar nunca mais.

Dramático? A atriz, em entrevista à revista WHO, revelou o motivo: “Eu bem que gostaria de ter os meus cachos de novo, mas eu torturei eles até a morte. Hoje, eu sempre digo: ‘Não estrague seus cachos'”.

De acordo com ela, para alcançar um certo padrão de beleza, recorreu a diversos tratamentos capilares muito agressivos que destruíram a estrutura já sensível dos fios cacheados. “Eu queria ter aquela pele bronzeada e um longo cabelo loiro. Queria ser a tradicional garota australiana, sabe? Algo que [hoje eu vejo] eu nunca seria”.

Sim, pode até parecer bobagem, mas a fala da artista australiana, que também era naturalmente ruiva, é mais uma prova de como estereótipos podem ter efeitos devastadores – em menor ou mais escala.

Na mesma semana que Michelle Obama surgiu finalmente com os fios afro, fica o alerta: precisamos urgentemente de exemplos na mídia de todos os tipos de mulheres. Para que, diferentemente de Nicole, no futuro nenhuma garota precise olhar para trás e se arrepender de alguma atitude relacionada com a aparência.