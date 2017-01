Nina Dobrev “passou a tesoura” nos fios e ficou MARAVILHOSA

Ano novo, cabelo novo! Há mais de seis anos imbatível, o long bob (ou lob) já deixou de ser apenas uma tendência para, basicamente, se tornar “o novo preto” dos cortes de cabelo.

A atriz Nina Dobrev, famosa pelo seriado “The Vampire Diaries”, seguindo os passos de Lucy Hale e Selena Gomez, foi a última estrela a se render à praticidade de passar a tesoura nos fios longos. E, claro, ficou incrível!

Para começar 2017 com o visual diferente, a artista confiou os fios dela às experientes mãos da cabeleireira Riawana Capri, que apostou em um corte texturizado e angular – mais curto na parte de trás e mais comprido e pontudo na frente.

Adepta dos fios longos por muito tempo, Nina nunca pode deixá-los curtinhos por conta de compromissos profissionais. Passado! Com 28 anos recém-completados no dia 9, ela entrou em uma nova fase e estreou o novo look na premiére do filme “xXx: Reativado”. Começou com pé direito, hein?!