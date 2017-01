10 penteados das famosas para curtir o verão na praia

Se você é do time que ama o verão e tudo o que ele tem a oferecer, que tal aproveitar algumas sugestões para curtir a temporada mais quente do ano ainda mais linda? Os penteados são simples, rápidos, descomplicados e descolados, bem do jeitinho que a estação pede! Confira alguns cliques, escolha o que mais combina com você e inspire-se!

1.

😍 A photo posted by euanitta 🎤 (@anitta) on Jan 9, 2017 at 3:53pm PST

2.

Mais um dia de trabalho astral demais!!!! @henriquem85 @andrenicolau @raphazugliani valeu muito!!!!!! #capa #vibes #astral @insolitohotel @studiomartareis A photo posted by Juliana Paes. Actress. Brazil (@julianapaes) on Sep 29, 2016 at 11:20am PDT

3.

Adeus Ano Velho…A💙Deus Ano Novo! ✨💫🙏🏼✨💫🙏🏼✨💫🙏🏼✨💫🙏🏼 #Vem2017 #VemQueEuVouNaFé A photo posted by Paloma Bernardi 🎭🎬 (@palomabernardi) on Dec 31, 2016 at 3:37pm PST

4.

Love My 🌸 Thank you @alefurma A photo posted by Isabeli Fontana (@isabelifontana) on Aug 14, 2016 at 9:33am PDT

5.

Uma saudade… Noronha 💙🏝🌊🐬 A photo posted by Thaila Ayala (@thailaayala) on Sep 19, 2016 at 11:10am PDT

6.

🙏🏼 A photo posted by massafera (@massafera) on Dec 2, 2016 at 12:15pm PST

7.

🌴☀️🌊 A photo posted by Camila Queiroz (@camilaqueiroz) on Nov 4, 2014 at 12:07pm PST

8.

um beijo pra todo mundo q mandou beijo, amor pra tanto amor… e que a gente faça com que esses sentimentos bons estejam sempre presentes nos nossos dias, energizando uns aos outros, contaminando o mundo inteirinho de boas vibrações… que assim seja. #gratidåo A photo posted by carolina dieckmann (@loracarola) on Sep 16, 2016 at 2:31pm PDT

9.

Salty hair don't care …. ☀️🌊 #VitaminSea #foreveronvacation #Rio2016 A photo posted by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on Aug 16, 2016 at 10:05am PDT

10.