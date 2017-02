Qual é o seu crespo?

A combinação de sol, calor, água e vento é uma das mais prazerosas que existem, não é mesmo? Por isso a gente é tão apaixonada pelo verão. Mas esses elementos também podem trazer danos aos cabelos se você não cuidar direito. A sorte é que existem muitas opções de produtos para reduzir eventuais problemas, para você curtir a praia e ainda exibir cachos lindos por aí.

Vale lembrar que existe a tabela de classificação dos tipos de curvaturas dos cachos, que é de grande ajuda para entender mais sobre o próprio cabelo. Por meio dela é possível conhecer as características do fio e, assim, fazer as melhores escolhas de tratamentos e cuidados. Sabe aqueles produtos que funcionam lindamente para a sua amiga e são desastrosos para você? A resposta está na classificação. Ela é bem simples. São quatro tipos de cabelos: lisos; ondulados e cacheados; crespos; e muito crespos.

Dentro de cada um deles ainda existem as subcategorias, indicadas por letras A, B e C, que representam como são os cachos, dos mais abertos aos mais fechados. Para facilitar ainda mais a vida das consumidoras, a Salon Line traz em seus rótulos uma tabelinha e a identificação dos tipos para os quais cada produto é indicado. A seguir, você vai ficar expert na classificação dos seus cachos e saber as melhores escolhas para aproveitar a estação mais quente do ano e deixar seus cachos ainda mais belos.

Lisos

Aqui entram os fios alinhados, aqueles finos ralos e também os grossos e volumosos. Em geral, apresentam problemas com oleosidade em excesso e falta de volume. A opção de produtos deve ser sempre pelos mais leves e incluir lavagens com xampus antirresíduos na rotina semanal de cuidados.

1A

Os fios são finos, em pouca quantidade e com tendência à oleosidade. O cabelo é do tipo escorrido, que tem dificuldade de manter modelagem e até grampos. A oleosidade excessiva e a falta de volume são os maiores problemas.

1B

É liso, mas um pouco mais pesado. Graças aos fios médios, é pouco encorpado, o que permite modelar as pontas com escova e receber finalizadores leves.

1C

Os fios são bem grossos, em abundância, e armam com facilidade. Para muitas, o maior desafio do 1C é domar o volume para deixar os fios com aparência arrumadinha. Cortes desfiados dão estilo e personalidade.

Ondulados e cacheados

Dependendo do tipo de fio – grosso ou fino –, esses cabelos podem ter mais ou menos volume, e isso também determina a definição e o movimento das ondas. Em geral, apresentam oleosidade na raiz e ressecamento nas pontas. A escolha do xampu e dos óleos hidratantes é fundamental para manter a beleza dos fios.

2A

É um cabelo suave, fino e com ondas marcadas. Quando modelado, forma cachos grossos e largos nas pontas. Não tem muito volume; por isso, pede produtos leves, para não pesar.

2B

Como o fio é um pouco mais grosso que o anterior, tem ondas bem marcadas que tendem a virar cachos. O maior problema deste tipo é a tendência à formação de frizz.

2C

Os fios são finos, e as ondas marcadas e menos espaçadas – em forma de S – quase formam cachos. De acordo com o modo da finalização, ele pode ganhar a aparência de um 3A. Cremes pesados tiram o volume.

Crespos

Aqui estão incluídos os cabelos com cachos bem formados e com ótima definição. Os fios em geral são volumosos e precisam de hidratação – produtos que protejam de agentes externos e ajudem a manter os caracóis bem enrolados por mais tempo. Máscaras com óleos naturais ajudam a manter as pontas hidratadas. Um produto que reúne o que seu cabelo precisa é o Creme de Pentear #TodeCacho Que Tal? – Crespo Divino, pois, além de hidratar, define a forma dos cachos e dá volume. E o melhor: sem o efeito úmido. O Creme de Pentear Que Tal? – Cachos dos Sonhos, também da linha #TodeCacho, molda os cachinhos, deixando-os leves e soltos.

3A

Sabe aqueles cachos tipo mola, bem formados e regulares? É assim o 3A, que também costuma ter fios com muito brilho! Eles ficam incríveis quando o volume é assumido.

3B

O cacho deste tipo é um pouco mais apertado e estreito que o anterior, mas igualmente bem definido. Geralmente o fio é mais grosso, e o cabelo tende a ficar um pouco armado.

3C

Tem cachos bem apertados, fechados e estreitos, que muitas vezes ficam grudados uns aos outros. Por isso, podem apresentar ressecamento nas pontas e pedem cuidados para separá-los.

Crespíssimos ou muito crespos

Aqui se incluem os cabelos afro e suas variações. Em geral, são fios muito frágeis e com forte tendência ao ressecamento, pois a oleosidade natural dos fios não consegue percorrer com eficiência o trajeto da raiz às pontas. O que eles mais precisam é de muita hidratação, e se dão superbem com os métodos Low Poo e No Poo. Mas, para dar aquela nutrida e ainda definir, dar leveza e força aos cachos sem o efeito umidificado, experimente o Creme de Pentear #TodeCacho Que Tal? – Crespíssimo Poderoso.

4A

Enrolados desde a raiz, os cachos são bem pequenos, apertados e têm os fios finos e sensíveis. Cremes grossos garantem fixação aos cachinhos e hidratação para mantê-los saudáveis e fortes.

4B

Os fios são fininhos e possuem as mechas em formato de zigue-zague, com cachos menos definidos. Devem ser desembaraçados com cuidado. O uso de óleo natural é ótimo para selar a cutícula e manter a hidratação.

4C

Os cabelos formam cachos bem apertados e pequenos que mal aparecem; por isso, podem encolher em até 75% do comprimento. Se você gosta de volume, use um pente garfo para um visual poderoso.