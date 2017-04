A franja de Sophie Charlotte promete ser o novo sucesso da Globo

Não é novidade para ninguém, Sophie Charlotte é inspiração pura e, a cada novo personagem, desperta algum desejo fashion e, principalmente, capilar nas brasileiras. A prova? Os looks e penteados desfilados por ela nas produções da Globo SEMPRE aparecem na lista de mais pedidos pelas telespectadoras da emissora.

Foi assim com a Duda, de “O Rebu”, dona de figurinos extremamente glamourosos e, claro, daquele corte de cabelo, e deverá ser assim com Alice Sampaio, a protagonista de “Os Dias Eram Assim”, minissérie global com estreia marcada para dia 17, às 23h00.

Na trama, ela será uma fotógrafa e a típica heroína cheia de sonhos que vai lutar com todas as forças para vencer na vida e no amor. Para a história, que se passa na maravilhosa década de 1970, ela, obviamente, precisou mudar o visual e não poderia estar mais atual, já que o período é uma das sensações no cenário fashionista atual.

Inspirada na atriz e espécie de it girl da época Jane Birkin, Sophie alongou os fios (alô, megahair), adotou um tom de castanho brilhante quase natural e cortou uma franja na altura dos olhos.

O corte, realizado pelo próprio pai da artista, o hairstylist Mario Silva, por mais contraditório que posso parecer, é moderno e vale como inspiração para a próxima ida ao cabeleireiro. Mais um sucesso certeiro da equipe de caraterização da Rede Globo.