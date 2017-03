Tinta especial muda a cor do cabelo com o calor do secador

Seria um sonho? A tintura de cabelos ~mágica~, que muda de cor, está virando realidade. Em fevereiro, a COSMOPOLITAN Brasil falou sobre a coloração que mudaria de cor de acordo com a temperatura do ambiente, e que seria desfilada na semana de moda de Londres.

Pois agora a marca de tinta para cabelos norte-americana PRAVANA mostrou no Instagram uma novidade: a tintura que muda de cor com o calor do secador de cabelos. E é instantâneo!

O produto ainda não foi lançado, mas no Instagram da Pravana eles dizem para ficarmos ligadas. Tomara que chegue às lojas logo, estamos loucas para testar!