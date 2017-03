Aplicativos que podem ajudar a organizar as contas pessoais

Deixar as contas em dia, fugir dos juros e sair do vermelho parece um sonho, não é mesmo? Pois saiba que existem aplicativos específicos que podem, sim, ajudar a tornar tudo isso realidade. Com o smartphone na mão, teste o que mais combina com o seu estilo e comece a organizar as finanças pessoais – porque, definitivamente, as contas não precisam ser uma eterna bola de neve!

Papelada

Disponível em iOS, Android e Desktop

O sistema é simples e promete facilitar a vida do usuário. Basta cadastrar o CPF e o Papelada reúne as contas emitidas pelos parceiros da ferramenta, além de funcionar como uma caixa de correios eletrônica para todos os outros boletos, impostos, multas e mensalidades que você quiser. E o melhor: os documentos em papel não ficam de fora, pois eles podem ser digitalizados e também catalogados. Para que nada fique em atraso, são enviados alertas, evitando os indesejados juros. Outro ponto positivo é que é possível fazer pagamentos pelo próprio Papelada, por meio de uma conexão direta com o banco, sem a digitação do código de barras. Nele, você também consegue visualizar a análise das despesas, que mostra graficamente o histórico de movimentações por período.

Meu Dinheiro

Disponível em iOS, Android e Desktop

Funciona como um gerenciador financeiro para contas pessoais, familiares e de pequenas empresas. O Meu Dinheiro versão mobile é um complemento para o aplicativo web e traz recursos interessantes para quem quer um grau de detalhamento maior sobre a vida financeira. Controle de orçamento, contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, contas bancárias, cartões de crédito, metas, centros de custos e lucros, favorecidos e pagadores são algumas de suas funções, além de lembretes por e-mail, relatórios e gráficos.

GuiaBolso

Disponível em iOS, Android e Desktop

Bem prático, o GuiaBolso requer apenas que você insira os dados do internet banking para que ele registre os seus gastos com cartões de crédito e débito. Então, todas as suas despesas ficam categorizadas de acordo com o tipo de estabelecimento em que você consumiu. Fora isso, só é preciso incluir o que é gasto em dinheiro vivo. Ademais, ele permite que você planeje seus gastos, estipule metas, consulte se há pendências em seu CPF e até mesmo contrate empréstimo pessoal direto pela ferramenta.

Money Care

Disponível em iOS e Android

De maneira rápida e clara, o Money Care mostra quantas e quais contas estão atrasadas e quais já foram pagas. Recursos como pagamento automático, transferência entre contas, backup dos dados e proteção por código são diferenciais do aplicativo.