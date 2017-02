Atualize o currículo! O casal Obama está procurando um estagiário

Depois de curtir intensamente as merecidas férias, a família Obama agora começa a voltar à realidade. Com isso em mente, eles já estão em busca de um estagiário para ajudá-los no escritório de Barack e Michelle Obama.

De acordo com a CNBC, um e-mail foi enviado aos antigos estagiários da Casa Branca na última sexta-feira (10) anunciando a nova vaga.

O novo funcionário terá de lidar com as correspondências da ~firma~, e vai trabalhar com o casal durante 16 semanas, entre 27 de fevereiro e 16 de junho deste ano.

“O escritório está procurando por estagiários com iniciativa, que sabem administrar bem seu tempo, prestam bastante atenção a detalhes, escrita impecável e um compromisso máximo com o serviço público”, eles escrevem no e-mail. Quer se candidatar? Envie o currículo e uma carta de apresentação para interns@obamaoffice44.org.