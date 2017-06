Loja no Instagram: saiba como funciona e veja dicas de quem tem

No meio dos laços para cabelos de meninas que produz, todos os dias Maíce Nogueira reserva um tempo para entrar no Instagram e cuidar de negócios. São minutos preciosos para curtir fotos, seguir possíveis clientes, comentar posts e interagir com seguidores. Maíce não é blogueira nem influenciadora digital: ela é a dona da loja virtual Laços Nó de Fita, que começou no Instagram em 2014 e há um ano tem um e-commerce para chamar de seu.

O mais pedido nos últimos dias! 👇👇👇👇👇👇 Kit 15 laços tamanho M – modelo catavento. Reunindo 15 cores coringas pra combinar com todos os looks! DE R$135,00 POR R$120,00 🎀🎀🎀🎀🎀🎀 Está esperando o que pra garantir o seu? Corre na loja! 💻lacosnodefita.com.br A post shared by Laços Nó de Fita® (@lacosnodefita) on Jun 21, 2017 at 3:24pm PDT

No tempo em que a Laços Nó de Fita começou, nem existiam os perfis comerciais ainda, mas Maíce viu potencial ali. “O número de usuários do aplicativo só crescia e vi a possibilidade de mais pessoas conhecerem meu trabalho. Como uma vitrine virtual”, lembra. Visionária é o nome.

Deu tão certo que, depois de alguns meses, ela pediu exoneração do cargo público que ocupava (dá até para imaginar o pessoal mais antigo tendo um treco porque uma pessoa jovem ~joga pra cima a estabilidade de um emprego público para ficar no celular~) para se dedicar integralmente à loja. “A possibilidade de gerenciar meu tempo e cuidar mais da minha filha pesaram muito na decisão”, diz. Só que ela faz questão de deixar claro que não é molezinha: “Não basta ter uma conta, é um trabalho contínuo”.

Fazer Laços artesanais personalizados é espalhar amor e carinho! É colocar todo o coração nos mínimos detalhes! Obrigada às mamães que me permitem fazer um trabalho tão gratificante como este! Quer um laço junino lindo pra combinar com aquela roupa especial? Entre em contato com a gente! 💻lacosnodefita.com.br 📱whatsapp (11)996993846 A post shared by Laços Nó de Fita® (@lacosnodefita) on Jun 9, 2017 at 11:42am PDT

Rede social e plataforma de negócios, com muito orgulho

A partir do momento em que lançou a possibilidade de perfis comerciais, o Instagram se assumiu como uma plataforma sem limites para negócios de todos os tamanhos. Oficialmente, para o MdeMulher, declarou: “Todos os dias vemos empreendedores transformarem sua paixão em ganha-pão no Instagram, e isso é motivo de muito orgulho”.

Por esse motivo, a rede investe cada dia mais em ferramentas próprias para negócios que ajudam o dono da loja virtual, por exemplo, a trabalhar de forma segmentada e falar com o público que realmente interessa.

Os números que o Instagram apresenta impressionam e podem convencer você a colocar em prática os planos de empreendimento que estão borbulhando na sua cabeça enquanto lê esta matéria. Se prepara:

– 400 milhões de usuários acessam o Instagram diariamente (de um universo de 700 milhões de usuários ativos);

– 45 milhões de brasileiros são usuários ativos do Instagram;

– 80% dos instagrammers seguem pelo menos um perfil comercial;

– 250 milhões de usuários acessam diariamente o Instagram Stories – e a partir desta semana, os perfis comerciais também podem compartilhar seus Ao Vivo por lá.

Com consciência de que as pessoas vão ao Instagram para descobrir coisas novas e em busca de inspiração, a rede colocou as empresas nesta dinâmica. Bastante justo com quem quer tirar um troco a mais ou mudar de vida, né?

De olho na divulgação

Há também quem faça o caminho inverso – primeiro abra a loja virtual e depois vá ao Instagram – e se dê muito bem ao entrar na rede social. Foi o caso da Loja Nama, que vende artigos de decoração impressos em 3D.

NOVIDADE no site!! Agora temos essa bandeja MARA disponível para você complementar a decoração da sua casinha com nossos produtos feitos nas impressoras 3D ou outras coisitas mais ❤️❤️ ➡️LINK de COMPRA na BIO⬅️ #lojanama A post shared by Nama (@lojanama) on Jun 22, 2017 at 4:10pm PDT

Sua dona, a publicitária Joanna Cariello, conta que foram meses de planejamento e ela sempre soube que faria divulgação pelo Instagram, mas o retorno foi muito maior do que o esperado: “Logo no primeiro mês em que criamos o perfil, 79% dos valores de vendas vieram de acessos a posts do Instagram. Hoje, este número é estabilizado em 76%”.

Para ela, as principais vantagens de marcar presença com seu negócio por lá são ela própria poder administrar a divulgação e determinar o valor que será investido em posts patrocinados.

Que a Força esteja com vocês! Bom feriado meu povo!!!! #lojanama #starwars A post shared by Nama (@lojanama) on Jun 14, 2017 at 5:16pm PDT

Dicas para ter mais chances de dar certo

Reunimos com Maíce, Joanna e o próprio Instagram algumas dicas para ajudar quem está pensando em seguir o caminho de abrir uma loja na rede social. Porque é trabalho de verdade, não é só ~ficar no celular~.

– Faça boas fotos – A maioria das imagens será feita com o celular, o que não quer dizer que possam ter cara de amadoras. Dê atenção à luz, à composição, ao entorno do produto anunciado.

– Use os filtros para valorizar as fotos – O Instagram oferece vários, aproveite!

– Não use textos em fotos – Melhor deixá-las para as legendas.

– Use boas hashtags – Cada hashtag deve ter uma ou duas palavras e todas devem ser relacionadas ao produto e ao negócio. Deixe os #bomdia para posts em seu perfil pessoal.

– Faça parcerias – Influenciadores digitais podem dar um up nas visitas à sua página e impulsionar as vendas.

– Invista em posts patrocinados – Pelo menos uma vez por semana, lance um post patrocinado para atingir mais dos seus seguidores. Os posts patrocinados são publicações orgânicas transformadas em anúncios que serão vistos apenas pelos seus seguidores.

– Invista em anúncios – Pelo menos uma vez a cada 15 dias, lance um anúncio na rede e atinja quem ainda não segue seu perfil.

– Disponibilize o botão para contato direto no perfil – Ele facilita a comunicação com seu consumidor ou potencial consumidor. Em fevereiro deste ano, segundo o Instagram, 120 milhões de pessoas entraram em contato com empresas desta forma.

– Esteja disponível – Não adianta colocar o botão de contato e demorar horrores para responder. Procure responder todos os contatos em no máximo 24 horas. A demora pode ser o suficiente para perder o timing do cliente e, consequentemente, a venda.

– Reserve um tempo semanal para analisar as métricas – Os dados fornecidos pelo Instagram no próprio app mostram tudo sobre cada post: em que dia da semana as pessoas mais o visitaram, em que horários há mais trânsito nele, a porcentagem de homens e de mulheres… tudo mesmo! Com estes dados, fica mais fácil direcionar suas estratégias de posts patrocinados e anúncios. O ideal é reservar 3 horas por semana para este trabalho analítico.