Como limpar a casa sem produtos químicos: dicas e receitas

Um estudo conduzido pelo Conselho de Defesa dos Recursos Naturais da Califórnia (EUA) indica que é cada vez maior o número de pessoas com problemas respiratórios causados ou agravados por ambientes praticamente estéreis, mas ricos em resíduos químicos.

“Achamos que nossas casas são um refúgio da poluição que há do lado fora, mas elas infelizmente podem estar poluídas com os restos dos produtos de limpeza”, afirma Veena Singla, coautora do estudo, no periódico Environmental Science and Technology.

No estudo foram analisadas, ainda, amostras de poeira de casas e escolas, e em 90% delas também foram encontrados resíduos dos produtos químicos de limpeza. “O resultado é um pouco perturbador. A química tóxica de alguns produtos de limpeza se prende na mínima poeira que encontra e fica permanentemente na casa”, explica.

Leia também: Truques de limpeza para facilitar sua rotina

A saída encontrada por muitas pessoas para escapar disso é adotar produtos de limpeza naturais para a casa. Se você anda pensando em seguir este caminho, aproveite: conversamos com Cristal Muniz, idealizadora do projeto e autora do site Um Ano Sem Lixo, sobre limpeza da casa sem produtos químicos. Ela nos deu dicas e receitas para deixar a casa limpinha e cheirosa à base de vinagre, bicarbonato de sódio, sabão de coco e óleos essenciais – porque todo mundo gosta de um perfuminho, né?

Sabão de coco para lavar louça

Em primeiro lugar, Cristal dá um conselho: “Sempre observe a composição do sabão de coco em barra que você for comprar. Ele precisa ter óleo de coco ou óleo de babaçu, senão não é um sabão de coco. Há opções no mercado que são feitos com gordura animal e só a fragrância do coco.”

Verificada a qualidade do produto, você pode usar sabão de coco em barra para lavar a louça. Puro. Direto na esponja. Simples assim.

Para lavar roupa, sabão de coco + bicarbonato de sódio

Já para lavar a roupa o indicado é usar o sabão de coco em pó ou líquido que você mesma pode preparar.

Para fazer sabão de coco em pó você precisará de uma barra de sabão de coco de 100 g, 1 xícara (chá) de bicarbonato de sódio e 1 xícara (chá) de carbonato de sódio. O modo de fazer é simples: primeiro o sabão é ralado, depois triturado e, por fim, são adicionados os sais. Neste post, Cristal explica direitinho como fazer sabão de coco em pó.

O bicarbonato de sódio possibilita uma lavagem profunda e o carbonato de sódio serve para diminuir a tensão da água e tornar a lavagem mais simples.

Se você preferir, pode fazer sabão líquido para lavar as roupas. São necessários 3 litros de água, 1 barra de sabão de coco de 200 g, 50 ml de álcool, e colheres de sopa de bicarbonato de sódio e o óleo essencial de sua escolha. Você irá dissolver o sabão ralado na água fervendo, acrescentar o álcool e o bicarbonato de sódio e, quando a mistura estiver morna, colocar o óleo essencial para dar um cheirinho gostoso. Cristal ensina como fazer sabão de coco líquido neste post.

Sabão de coco líquido diluído = multiuso para toda a casa

Este mesmo sabão líquido que aprendemos a fazer aqui em cima dá origem a um multiuso poderoso, que pode ser usado para limpar toda a casa. Basta colocar duas colheres (chá) do sabão em um borrifador, acrescentar meio litro d’água e algumas gotas de óleo essencial, chacoalhar bem e pronto!

“Uso para limpar o chão, vidros, bancadas no dia a dia. Tudo que se limpa com qualquer multiuso convencional que é vendido em mercados”, conta Cristal.

Use o vinagre como desinfetante geral

O vinagre (de álcool ou de maçã) é um desinfetante capaz de fazer limpeza pesada em tudo: paredes que mofam, móveis, chão, banheiro. Você pode usá-lo puro ou, se quiser quebrar o ~cheiro de salada~, acrescentar cascas de limão – basta colocar o vinagre e as cascas de limão em um vidro e deixar a mistura acontecendo por duas semanas antes de usar. Cristal recomenda o limão siciliano para a solução, por ele ter a casca mais aromatizada.

E tem bônus: o limão é bactericida, o que aumenta o poder de limpeza da solução.

Bicarbonato de sódio e vinagre para limpar o banheiro

Usados em conjunto, o bicarbonato de sódio e o vinagre (puro ou como foi ensinado no item anterior) são a dupla dinâmica para manter seu banheiro limpinho.

Para limpar o vaso sanitário, primeiro coloque bicarbonato dentro das paredes da privada. É para ele ficar grudado mesmo. Depois borrife vinagre por cima, deixe os dois reagirem e limpe com uma escova. TCHANAN, vaso limpo e desinfetado.

A limpeza do box do chuveiro é feita na ordem invertida. Primeiro borrife bastante vinagre nas paredes do box e depois coloque o bicarbonato de sódio em uma esponja, em uma escova ou em um pano e esfregue bem. Além da abrasão do bicarbonato, os dois produtos reagirão para desinfetar a superfície.

Aproveite o poder do vinagre como amaciante de roupas

Depois de lavar suas roupas com o sabão de coco em pó ou líquido, você pode deixá-las de molho em uma mistura de água com vinagre na máquina de lavar, como deixaria no amaciante – mesmo tempo e mesma quantidade, inclusiva.

Isso porque o vinagre age como amaciante de roupas. E fique tranquila, porque quando elas secam o cheiro do vinagre some.