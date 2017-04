Inspire-se para fazer composições de quadros descoladas na sala

Pense em uma sala com sofá, mesa de centro, mesa de canto, um abajur em algum lugar, um móvel com TV e aparelho de DVD e paredes vazias. Agora coloque quadros nessas paredes. Fez toda a diferença, não fez? Os quadros na parede são como a maquiagem no nosso rosto: dá para viver sem, mas quando são colocados… Tudo muda!

“Quadros enriquecem e valorizam não só as paredes, mas todo o ambiente”, afirma a arquiteta e designer de interiores Shenia Nogueira. A decoradora Ana Julia Mattos concorda e complementa: “Eles deixam a decoração menos dura e mais pessoal. Mesmo que tenha sido toda feita por uma profissional ou baseada em fotos de revistas, os quadros dão aquele toque único da dona da casa.”

A distribuição dos quadros deve respeitar tanto o gosto de quem mora na casa quanto a disposição dos móveis. Ana Julia dá uma sugestão para saber se ela agradará: colocar papeis pardos na parede simulando seus formatos e localizações.

Também é legal pensar no estilo dos quadros de acordo com os tons e tipos de mobiliário. Nada a ver colocar telinhas coloridas e fofas em uma sala com sofá sóbrio e acessórios mais clássicões, assim como não fica bom usar quadros durões para acompanhar uma decoração alegrinha e florida. Tudo tem que ornar, como nestes dois exemplos:

Shenia destaca que salas mais clean combinam com fotos ou telas com cores suaves e traços delicados, e as mais arrojadas ficam bem com fotos ou telas com colorido marcante. Quanto ao teor dos quadros, vale tudo. “Hoje, as fotos são bastante usadas, por terem um valor mais acessível. Fotos de natureza, com muito verde ou água são bem-vindas, assim como as fotos em preto e branco, que dão um toque contemporâneo”, diz a arquiteta.

Com tudo isso em mente, confira, a seguir, as sugestões de Ana Julia e Shenia para a distribuição dos quadros. E se inspire para criar na parede de sua sala.

Foto ou ilustração repartida em vários quadros, formando um painel

Quadros de mesmo estilo dispostos em um retângulo imaginário

Quadros e objetos de diferentes estilos dispostos de forma caótica

Quadros sobre um móvel ou prateleira, apenas apoiados na parede