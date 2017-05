No mundo de hoje, com tantas inspirações vindas diretamente do Pinterest, fica quase impossível evitar o desejo de decorar a casa com um quê de modernidade — afinal, é o que faz do espaço ser um “lar”.

Se, assim como CLAUDIA, a sua família também é fã de receber pessoas queridas, confira nossas sugestões para o Dia das Mães:

photo_library Abrir galeria 20 fotos

*Preços pesquisados em maio/2017