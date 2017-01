Truques para deixar a casa mais fresquinha no verão

Mesmo com altas temperaturas, o verão não precisa estar acompanhado de casa abafada e gastos exagerados por conta do ar-condicionado. Mesmo na estação mais quente do ano, é possível deixar a casa fresquinha apenas com alguns truques decorativos, mas que fazem toda a diferença. Confira, a seguir, as dicas do designer Daniel Casagrande, do escritório Maganhoto e Casagrande.

A iluminação em LED é a mais indicada, pois não aquece o ambiente;

Tecidos naturais (como algodão, linho e sarja) são mais fresquinhos e podem ser utilizados para revestir sofás, cadeiras e almofadas;

Tapetes de pelo curto, com texturas lisas, também são muito utilizados no verão;

Plantas naturais são ótimas para trazer leveza a ambientes internos, mas evite usá-las nos quartos, pois elas podem “roubar” oxigênio.

Porém, se você está construindo ou reformando, também existem dicas que podem ajudar a deixar a casa definitivamente arejada. Antes mesmo da construção, é preciso avaliar a incidência solar nos cômodos e a direção dos ventos na região, por exemplo. “No Sul, os quartos devem ficar para o norte, para terem mais ventilação. Assim, o estudo do terreno pode auxiliar na projeção da casa”, orienta Daniel. Quanto ao telhado, hoje em dia, existem algumas telhas mais modernas, que podem ajudar na missão de diminuir a temperatura dentro de casa. “A Shingle, por exemplo, é um tipo mais leve e, dependendo da cor, também absorve menos calor”, pontua.

Além disso, as cores podem ajudar a transmitir maior sensação de frescor para os ambientes. “Os tons de azul, verde e neutros são os mais indicados para isso”, aconselha o designer. Por fim, vale lembrar que as áreas externas também podem contar com materiais apropriados, que sirvam para refrescar o local. “O revestimento escolhido deve ser resistente, antiderrapante e que evite o acúmulo de água ou calor. Desta forma, são indicadas cerâmicas, porcelanatos, pedras e decks para revestir esses espaços”, finaliza.