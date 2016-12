10 razões para amarmos Star Wars

1 – A princesa Leia sempre mostrou que é tão poderosa quanto qualquer homem da série

Leia Organa é, sem dúvida, uma das mulheres mais inspiradoras de Star Wars. Além de princesa, foi senadora, general da resistência, arrasou na queda do Império e continua na luta contra a Primeira Ordem. Sem falar que ainda conquistou o mais lindo de toda a galáxia, o capitão Han Solo.

2 – Ninguém obriga uma mulher a usar ou fazer algo que não queira

No filme O Retorno de Jedi, a Princesa Leia – sempre ela! – é capturada pelo Jabba The Hutt, feita escrava, obrigada a usar um biquíni ridículo e, no fim, consegue dar a volta por cima, lutando de igual para igual com o monstro. Nas palavras da própria atriz Carrie Fisher: “Uma lesma gigante me capturou e me forçou a usar aquela roupa estúpida e eu o matei porque não gostei disso”.

3 – A série mostra que lugar de mulher também é na política

Com apenas 14 anos, Padmé Amidala, mãe da Princesa Leia, já era rainha eleita do planeta Naboo. Fez parte do Senado Galáctico, assim como a filha, e nunca teve medo de defender suas ideias na política. Ainda provou suas habilidades em batalha ao lutar contra a invasão de seu planeta.

4 – É possível ser superpoderosa e fashion ao mesmo tempo

No filme O Despertar da Força, a ex-pirata alienígena de mais de mil anos, Maz Kanata, possui a habilidade de sentir a Força, só que com óculos e pulseiras superfashion.

5 – Mulher também pode ser vilã e usar armadura

A capitã Phasma, a primeira vilã feminina de Star Wars, não é qualquer vilã. Em O Despertar da Força, ela é a oficial da Primeira Ordem e líder do exército de stormtroopers, além de usar uma incrível armadura prateada.

6 – Existe amizade verdadeira entre homens e mulheres

Se vai virar romance no futuro, não sabemos ainda, mas a amizade entre Rey e Finn, em O Despertar da Força, é cativante e fundamental para a personagem seguir o seu destino e receber o sabre de luz que foi de Luke Skywalker.

7 – O figurino poderia estar em qualquer desfile de moda

O uniforme branco dos soldados do Império, a capa e o capacetes pretos de Darth Vader e as vestes desconstruídas em tons de bege e marrom, que mais parecem terem saído do último desfile da grife de Kanye West, têm um estilo retrô futurístico de inspiração japonesa atemporal.

8 – Star Wars reflete sobre a vida

Na filosofia do Mestre Yoda, o poder corrompe e nos leva para o lado negro, assim como o medo leva ao ódio e ao sofrimento, entre outros ensinamentos.

9 – Além de bonito, o herói da série tem humor de sobra

Não basta apenas ter o charme incontestável de um Harrison Ford, mas é preciso ter humor para conquistar o coração de uma mulher poderosa. Não à toa que as melhores cenas entre Han Solo e a Princesa Leia são sempre divertidas.

10 – O novo filme é imperdível e a protagonista arrasa

A líder rebelde Jyn Erso é a grande estrela de Rogue One – Uma História Star Wars, trama que traz uma história paralela à saga principal e que acaba de estrear nos cinemas. Jyn Erso é impetuosa, corajosa a e está ansiosa para enfrentar o Império. Acostumada a agir sozinha, ela encontra um propósito maior ao empreender uma missão ousada para a Aliança Rebelde.

