13 filmes da Disney que talvez você nem lembre que existem

Já faz um tempo que a Disney começou a investir com força em animações inovadoras, como “Moana: Um Mar de Aventuras” e “Zootopia”, que trouxeram uma pegada diferente dos clássicos com princesas, e nos famosos live-actions, como “Malévola”, “Cinderela” e aquele que foi provavelmente o mais esperado de todos: “A Bela e a Fera”.

Com tantas novidades cinematográficas da Disney, precisamos admitir que ficamos um pouco nostálgicas. Poxa, pare para pensar: quantos anos você tinha quando assistiu “A Bela e a Fera” pela primeira vez? Pois é, são tantas lembranças com estes filmes que fizeram (e ainda fazem) parte da nossa vida.

Para matar um pouco dessa saudade, aqui vai uma lista com alguns filmes da Disney que, infelizmente, foram esquecidos com o tempo. Pode ser que você nem tenha visto alguns filmes ou já assistiu (em VHS talvez ), mas nem lembrava mais. Ou pode ser que você seja a verdadeira enciclopédia Disney e se lembre de todos, não é mesmo? De qualquer forma, garantimos muita nostalgia e um turbilhão de recordações com esta listinha repleta de clássicos!

1) Aristogatas (1970)

Nesta trama, uma família de gatinhos é salva por uma madame milionária, que pretende deixar toda a sua fortuna para os felinos. Porém, o mordomo da casa, Edgar Baltazar, tem outros planos para os gatos e faz de tudo para conseguir colocar as mãos na herança. O filme acabou sendo esquecido, mas a gatinha Marie continua brilhando até hoje!

2) Robin Hood (1973)

O nome já diz tudo, não é mesmo? Aqui temos a história do lendário bandido justiceiro que rouba dos ricos para dar aos pobres, porém, retratado em um mundo com animais.

3) O Cão e a Raposa (1981)

A raposa, Dodó, é adotada por uma mulher depois que sua mãe é morta por um caçador. Não demora muito para que o bichinho se torne amigo de Toby, um pequeno cão de caça. Os dois prometem ser amigos para sempre, mas, com o tempo, essa amizade é colocada a prova.

4) A Espada era a Lei (1963)

Baseado no livro de mesmo nome, o filme traz a história de Artur, um jovem que sonha em ser um cavaleiro. Porém, reza a lenda que aquele que conseguir tirar a espada mágica da pedra será rei da Inglaterra. O mago Merlin é o único que já sabe que Artur é o futuro rei, então, cabe a ele preparar o garoto para o que está por vir.

5) As Peripécias do Ratinho Detetive (1986)

Pode parecer bobo, mas este filme fofinho conta as aventuras de um ratinho detetive, que mora na Inglaterra e usa um chapéu e um cachimbo a boca…Já perceberam o que temos aqui? Pois é, Sherlock Holmes em animação com ratinhos, minha gente!

6) Planeta do Tesouro (2002)

A trama é uma adaptação do livro “A ilha do tesouro”, de Robert Louis Stevenson, e, apesar de ser bem recente, ele também acabou caindo no esquecimento. Na época em que foi lançado, recebeu muitas críticas positivas e até foi indicado ao Oscar de Melhor Animação, mas não chegou a ser um sucesso de bilheteria.

7) O Caldeirão Mágico (1985)

Aqui vem a novidade que vocês não esperavam: este filme tem uma princesa esquecida. A Eilonwy! Na trama, o tenebroso Rei dos Chifres busca conseguir de qualquer forma o caldeirão mágico e assim dominar o mundo. Contudo, um jovem chamado Taran, a princesa Eilonwy e alguns amigos farão de tudo para impedi-lo.

8) Bernardo e Bianca (1977)

Parece que os filmes de ratinhos eram sucesso, né? Nesta história, Bernardo e Bianca, membros da sociedade de “Auxílio de Emergência”, uma organização internacional de ratos, partem em uma missão para salvar uma garota raptada por caçadores de recompensas.

9) Dinossauro (2000)

Até que fez sucesso na época em que foi lançado, mas depois acabou tendo o mesmo destino que os outros da lista. O filme, que foi o primeiro longa animado por computador da Disney, conta a história de um dinossauro que é criado por lêmures! Porém, depois que a ilha em que eles vivem é atingida por um meteoro, eles partem em busca do paraíso dos dinossauros. A animação é muito bem feita e a dublagem brasileira ainda complementou tudo: temos Hebe Camargo dublando uma dinossauro idosa!

10) Nem Que a Vaca Tussa (2004)

No Velho Oeste, um trio de vacas cria um plano perfeito: elas vão capturar o ladrão de gado, Alameda Slim, e pegar o dinheiro da recompensa para salvar a fazenda onde vivem. Precisamos falar algo mais sobre este enredo?

11) Fantasia 2000

Lançado em 1940 e depois com continuação em 2000, este é um projeto maravilhoso para os fãs de música clássica. A animação traz oito segmentos, todos com músicas clássicas que são conduzidas pelo maestro Leopold Stokowski.

12) O Galinho Chicken Little (2005)

Um galinho acredita que o céu está caindo, mas quando ninguém da cidade acredita nele, ele acaba virando alvo de piada na cidade. Porém, um tempo depois, um pedaço do céu cai novamente, mas dessa vez, ele consegue pegá-lo. Mais um enredo engraçadíssimo da Disney!

13) Atlantis – O Reino Perdido (2001)

Um jovem aventureiro e seus amigos exploradores se juntam para encontrar o continente perdido da misteriosa cidade de Atlantis. Este filme tem dois detalhes muito importantes: ele foi a primeira animação de ficção da Disney e na trama temos mais uma princesa perdida, a Kida Nedakh!

E aí, qual você vai assistir primeiro?