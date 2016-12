13 ideias de presentes irresistíveis para quem é fã de Star Wars

Caneca Princesa Leia Ofereça um café espacial com a caneca de alças duplas, estrategicamente localizadas, que lembram as famosas tranças da Princesa Leia. R$ 59,90 (Imaginarium)

3 /13 Caneca Princesa Leia Ofereça um café espacial com a caneca de alças duplas, estrategicamente localizadas, que lembram as famosas tranças da Princesa Leia. R$ 59,90 (Imaginarium) (/Reprodução)

Torradeira Darth Vader Ela faz torradas Star Wars e ainda enfeita a cozinha com o design moderno e inconfundível do capacete de Darth Vader. R$ 499 (Mercado Livre)

4 /13 Torradeira Darth Vader Ela faz torradas Star Wars e ainda enfeita a cozinha com o design moderno e inconfundível do capacete de Darth Vader. R$ 499 (Mercado Livre)

5. dicas de presentes

5/13 Pulseira com pingentes Star Wars Life by Vivara A pulseira Life by Vivara, pode ser customizada com os pingentes inspirados no filme Rogue One: Uma História Star Wars e os personagens clássicos da série, como Darth Vader, Yoda e Chewbacca. Pingentes a partir de R$ 130, Vivara (VIVARA)

Pulseira com pingentes Star Wars Life by Vivara A pulseira Life by Vivara, pode ser customizada com os pingentes inspirados no filme Rogue One: Uma História Star Wars e os personagens clássicos da série, como Darth Vader, Yoda e Chewbacca. Pingentes a partir de R$ 130, Vivara