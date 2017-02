14 atores que já ganharam o Oscar e também a Framboesa de Ouro

Mesmo a nata de Hollywood vive dias de glória e outros de fracasso total. E essa lista é a grande prova disso! Diversos atores já ganharam a estatueta mais concorrida do cinema e também a mais desonrosa de todas. Mas c’est la vie, não é mesmo?

O mais maravilhoso são as estrelas que fizeram questão de ir ao palco da Framboesa de Ouro receber seu famigerado troféu. Halle Berry fez isso e ainda levou seu Oscar à tira colo! Sandra Bullock, além de discursar, ainda chegou na cerimônia com vááários dvds do filme Maluca Paixão (pelo qual ganhou a Framboesa) para ~presentear~ a plateia. Isso é que são exemplos de senso de humor!

E sabe o que é ainda melhor? Sandra ganhou a Framboesa em 2010, mesmo ano em que faturou o Oscar por Um Sonho Possível. Até hoje, ela foi a única pessoa a realizar essa façanha!

Confira aqui quem são os 14 intérpretes que já ganharam ambos os prêmios:

1. Liza Minnelli

Pouca gente sabe disso, mas Liza está na lista mais Classe A do showbiz americano: o EGOT. Isso significa que ela é uma das seletíssimas 17 pessoas a terem faturado o Emmy, o Globo de Ouro, o Oscar e o Tony Awards. E pasmem, Liza também já ganhou duas Framboesas de Ouro, pelos filmes Arthur 2 – o Milionário Arruinado e Um Tira de Aluguel.

2. Roberto Benigni

Muitos são da opinião de que o italiano não mereceu o Oscar que conquistou por A Vida é Bela, em 1999. Palpites à parte, depois disso, ele nunca mais chegou nem perto de ser indicado pela Academia e, em 2003, faturou a Framboesa de Ouro por Pinóquio. Ele foi nomeado em quatro categorias por esse (lamentável) filme.

3. Al Pacino

O cara já foi nomeado ao Oscar oito vezes e venceu a estatueta em 1993, por Perfume de Mulher. Naquele mesmo ano, ele ainda concorreu como coadjuvante por O Sucesso a Qualquer Preço. Mas mesmo tendo um currículo e tanto, Al Pacino fez umas escolhas bem questionáveis a partir dos anos 2000 e ganhou a Framboesa em 2012 pelo péssimo Cada um tem a Gêmea que Merece.

4. Halle Berry

Ela só foi indicada uma vez ao Oscar e abocanhou o prêmio de cara, em 2002, pelo drama A Última Ceia. À Framboesa de Ouro, por outro lado, a atriz já foi nomeada quatro vezes – em 2014 por dois filmes diferentes, inclusive. Ela recebeu o prêmio em 2005 (pelo sofrível Mulher Gato), fez questão de receber o troféu e seu discurso ficou para a história!

5. Sandra Bullock

Outra das raras celebridades que resolveram comparecer à cerimônia de entrega, Sandra foi a única pessoa até hoje a receber tanto o Oscar quanto a Framboesa de Ouro no mesmo ano. Mais bem humorada impossível, ela levou o roteiro original do filme ao palco, além de diversos dvds do filme Maluca Paixão, que foram entregues à plateia.

6. Eddie Redmayne

O britânico quase conseguiu repetir a façanha de Sandra Bullock, acredita? Em 2015 ele recebeu o Oscar por Teoria de Tudo e, em 2016, foi nomeado por A Garota Dinamarquesa, mesmo ano em que ganhou a Framboesa pela atuação em O Destino de Júpiter. Essa foi por pouco!

7. Kevin Costner

Em 1991 ele recebeu os Oscars de Melhor Diretor e Melhor Filme por Dança com Lobos e, no mesmo ano, ainda concorreu a Melhor Ator, mas acabou não levando. Enquanto isso, na Framboesa de Ouro… o cara já foi indicado 16 vezes (!!!) – inclusive como Pior Ator do Século – e ganhou o prêmio seis vezes. Pelo filme O Mensageiro, Costner venceu nas categorias Pior Ator, Pior Diretor e Pior Filme.

8. Ben Affleck

Ele também nunca foi premiado como ator pela Academia, mas já conta com dois Oscars na estante: Melhor Roteiro Original (por Gênio Indomável) e Melhor Filme (por Argo). Já na Framboesa de Ouro, ele conseguiu a façanha de ganhar o prêmio de Pior Ator por três filmes ao mesmo tempo em 2004: Demolidor, Contato de Risco e O Pagamento.

9. Brad Pitt

Sim, ele já tem um Oscar em casa: de Melhor Filme, por 12 Anos de Escravidão. Em categorias de atuação, foi indicado três vezes, por O Homem Que Mudou o Jogo, O Curioso Caso de Benjamin Button e Os 12 Macacos. Mesmo com esse currículo, o cara ganhou a Framboesa de Pior Dupla – junto com Tom Cruise – por Entrevista Com o Vampiro.

10. Laurence Olivier

Ele é considerado um dos melhores atores do Século 20, já foi indicado ao Oscar 11 vezes e venceu a estatueta por Hamlet, em 1949. Além disso, o ator também possui dois Oscars honorários! Mesmo assim, Olivier ganhou a Framboesa duas vezes, pelos filmes Inchon e Nasce um Cantor.

11. Faye Dunaway

A veterana tem três indicações ao Oscar no currículo e venceu uma vez, em 1977, pela atuação em Rede de Intrigas. Já à Framboesa de Ouro, ela foi indicada oito vezes e ganhou duas, pelos filmes Mamãezinha Querida e Ambição Fatal.

12. Nicole Kidman

Ela já foi indicada quatro vezes ao Oscar (inclusive em 2017, pelo drama Lion: Uma Jornada Para Casa) e venceu pelo filme As Horas, em 2003. Três anos depois, a atriz viria a ~faturar~ a Framboesa de Ouro de Pior Dupla ao lado de Will Ferrell, por A Feiticeira.

13. Marlon Brando

Por muitos, Brando é considerado o ator mais genial de sua geração. Ele concorreu ao Oscar oito vezes e ganhou duas, por Sindicato de Ladrões e O Poderoso Chefão. Mas mesmo sendo uma verdadeira lenda, o ator foi nomeado à Framboesa quatro vezes! Em 1997 chegou a ser duplamente indicado e venceu como Pior Ator pelo lamentável A Ilha do Dr. Moreau.

14. Leonardo DiCaprio

Todo mundo sabe que ele penou para colocar as mãos no almejado homenzinho dourado, mas a conquista da framboesa dourada foi incrivelmente rápida. Ao ser indicado pela primeira vez (na categoria Pior Dupla), por O Homem da Máscara de Ferro, ele já levou o prêmio de cara. Curiosamente, no filme o ator faz dupla consigo mesmo, pois interpreta personagens gêmeos.