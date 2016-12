15 anos sem Cássia Eller – escute os maiores sucessos da cantora

Foi um grande susto – em 29 de dezembro de 2001, às vésperas do réveillon em que faria um grande show na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, morreu Cássia Eller. A cantora de voz grossa e repertório eclético tinha apenas 39 anos.

Cássia vivia um dos melhores momentos da carreira naquele ano de 2001. Em janeiro, tinha se apresentado na terceira edição do Rock in Rio, em uma Cidade do Rock absolutamente lotada. Causou polêmica por levantar a blusa e mostrar os seios, em um show elogiado pela crítica e aclamado pelo público. Em março, gravou o Acústico MTV, um formato de muito sucesso. E então saiu em turnê, divulgando o disco e o DVD. Era o show que todos queriam ver naquele ano, e ela se apresentava quase dia sim, dia não.

A notícia de sua morte repentina veio cercada de polêmicas. Houve a especulação de que ela teria sido vítima de uma overdose, já que sabia-se que Cássia era usuária de cocaína. Os exames feitos após a morte da cantora, no entanto, provaram que ela não havia se drogado, e a causa da morte foi um infarto do miocárdio repentino.

Até hoje, 15 anos depois de sua morte, as músicas de Cássia emocionam. Em homenagem a ela, selecionamos os maiores sucessos da carreira para você relembrar conosco.