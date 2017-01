15 blocos de carnaval cujos nomes mereciam um verdadeiro prêmio

Carnaval é hora de usar a criatividade: tem que inventar fantasia, cantadas novas para ~pegar geral~ ou até destinos longínquos para fugir da bagunça.

Para os foliões responsáveis pelas 15 festas itinerantes a seguir, imaginação é o que não falta na hora de dar nome a bloquinhos de carnaval.

O bloco nasceu em 1985 (!), no Rio de Janeiro, no bairro do Jardim Botânico. O nome surgiu a partir de uma entrevista de Tom Jobim. “Ele reclamava do mofo nos armários de sua casa na Lopes Quintas, dizendo que era lá o suvaco do cristo”, contam os organizadores no site do bloco.

A primeira edição do bloco aconteceu no ano passado, pouco tempo depois de David Bowie ter morrido. Em sua estreia, reuniu cerca de 40 mil pessoas no Centro de São Paulo.

“Até então não havia um bloco na cidade para celebrar como é bom gostar de mulher e ser sapatão!”, contam as organizadoras no Facebook. O Siriricando vai ter ensaio no dia 29 de janeiro e vai rolar oficialmente no dia 4 de março, perto da Praça Roosevelt, em São Paulo. 2017 será seu primeiro ano.

O bloco estreou também em 2016, em São Paulo, e tem inspiração LGBT. O plano inicial era que a festa acontecesse, obviamente, no Minhocão – mas isso acabou não sendo possível. “Falaram que não era seguro”, conta Fernando Magrin, um dos organizadores do bloco, ao portal O Tempo. Ao invés disso, o evento acontece nas ruas da Santa Cecília.

O bloco para quem é “a Maria do bairro de Piñeiros” vai estrear em 2017. Tem inspirações ~latinas~ e sugere que os participantes encarnem divas como Thalia, Shakira, Gretchen e Gloria Estefan.

Não, esse bloco não tem nada a ver com menstruação. Ao invés disso, ele homenageia três dos maiores Chicos brasileiros: Buarque, Science e César. Este ano, ele vai rolar em duas datas diferentes, no bairro da Lapa, em São Paulo.

Com versões abrasileiradas do repertório dos Beatles, esse bloco move multidões tanto no Rio, de onde é originário, quanto em São Paulo.

Organizado por estudantes de medicina da UERJ (claramente frustrados com seus plantões), o bloco acontece na Zona Norte do Rio, na Praça Maracanã.

Dedicado ao U2, esse bloco temático acontece em Niterói e conta, além das músicas, com um concurso de fantasias inspiradas da banda.

O bloco é abertamente feminista e surgiu depois de a frase “Não mereço mulher rodada”, por conta de uma foto, ter viralizado na internet. Uma de suas organizadoras, Flavia Soares, contou ao Intercept acreditar que o carnaval “acaba sendo um palco onde a gente encena o mundo que a gente quer ver acontecer”. Não é lindo?

“É só uma volta pelo Largo do Machado, para ninguém ficar tonto”, brinca Lula Dias, presidente do bloco, em entrevista ao jornal O Globo. O evento acontece no Flamengo, no Rio de Janeiro.

O bloco acontece em Rio Comprido, na região central no Rio de Janeiro.

Adivinha o dia em que esse bloco paulistano acontece? Dedicado ao axé, ele rola (sim) no domingo e vai contar com participação especial da maravilhosa Gretchen esse ano.

O nome é inspirado no autor paraibano Ariano Suassuna – e os movimentos do bloco, no bailarino Ângelo Madureira. O estandarte do grupo é no maravilhoso formato de uma sunga – e seu percurso acaba no bar C* do Padre, no bairro paulistano de Pinheiros.

Inspirado no maior videogame que você respeita, esse bloco carioca tem muitas fantasias iguais e muita gente tocando as músicas do Super Mario Bros.