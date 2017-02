18 cenas de dança inesquecíveis do cinema

Ninguém resiste a uma boa coreô e alguns filmes fazem a gente literalmente pular do sofá, né? Outros usam a dança para dar o tom daquele momento romântico, em que a música e olho no olho falam mais do que qualquer diálogo.

Seja em dramas comédias, e – LÓGICO – nos musicais, Hollywood ama momentos dançantes e a gente também! Então relembre aqui algumas cenas que marcaram época.

Os Embalos de Sábado à Noite

Impossível falar de dança no cinema sem falar de John Travolta! Aqueles quadris não mentiam e o cara dançava MESMO em cena. O filme foi responsável pelo boom da disco music no final dos Anos 1970 e transformou Travolta no corpinho mais desejado de Hollywood naquela época.

Pequena Miss Sunshine

Muita fofura e uma dose básica de vergonha alheia! Essa cena resume o mood do filme e é impossível não se apaixonar por Abigail Breslin – e pela família toda – depois desse momento maravilhoso.

Dirty Dancing

O filme é dança do início ao fim, mas certamente a apresentação final de Patrick Swayze e Jennifer Grey é a mais maravilhosa. Prepare-se para ficar cantarolando The Time Of My Life por horas!

La La Land

Emma Stone e Ryan Goslyng estão muito fofos na cena de sapateado, mas é a dança inicial que mais enche os olhos. O trabalho realizado é primoroso, tanto na coreografia com inúmeros dançarinos, quanto na maneira como a cena foi filmada.

Moulin Rouge

Em meio a todo o cancan e ao clima burlesco que dão o tom do filme, a cena do Tango de Roxanne é um momento à parte. Em se tratando de drama unido à dança, essa sequência é perfeição pura.

Cisne Negro

Beleza, dor e obsessão dão o tom da obra prima de Darren Aronofsky. A genialidade em mostrar o lado mais sombrio do ballet e a potência da atuação de Natalie Portman fazem com que esse drama já seja um clássico moderno.

Billy Elliot

Sem dúvida uma das cenas mais emocionantes do filme! O pai de Billy era contrário à ideia de ter um filho bailarino, mas não resiste à emoção de ver o menino dançando desse jeito. De chorar!

Footloose

Mesmo que você não tenha o gingado de Kevin Bacon e cia, é basicamente impossível assistir a esse clássico sem dançar na cena final. Nostalgia total!

O Máscara

Essa comédia imperdível elevou Jim Carrey ao status de astro e é recheada de ótimas cenas! Essa da dança com Cameron Diaz é, sem dúvida, uma das melhores.

Dança Comigo?

Tango é tango, né, minha gente? Nenhuma outra dança consegue unir elegância e sensualidade dessa forma! Não é à toa que Hollywood tenha caído nas graças do ritmo argentino, pois ele sempre rende ótimas cenas.

Flash Dance

Outro clássico imperdível para quem curte filmes sobre dança. Essa cena final entrou para a história e até hoje serve de referência para produções do gênero.

A Bela e a Fera

Clássico exemplo de cena de dança usada para ilustrar o amor que está nascendo entre os personagens. A gente torce para que a cena seja tão perfeita no remake como é no desenho!

As Branquelas

Confesse, esse filme – e essa cena! – tem um lugarzinho especial no seu coração!

Meninas Malvadas

Porque estamos falando de clássicos, né, mores?

Magic Mike

É bem difícil escolher só uma cena de Magic Mike! Mas esse solo do Channing Tatum é mesmo maravilhoso. Babado, gritaria e confusão!

Titanic

Sem dúvida uma das cenas mais contagiantes do filme! É o momento em que Rose mostra que é gente como a gente. Óin!

Chicago

Catherine Zeta-Jones e Renée Zellweger apenas atualizaram as definições de “lacração” depois dessa cena, né? Destruidoras meeesmo!

O Lado Bom da Vida

Assim como em Pequena Miss Sunshine, rola uma dose de vergonha alheia nessa cena, mas a mensagem é apenas maravilhosa: o final não precisa ser perfeito para ser um final feliz.