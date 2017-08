20 coisas tão boas que só poderiam ser de Minas Gerais

Até o dia 27 de agosto, a cidade de Tiradentes recebe o Festival Cultura e Gastronomia, patrocinado pelo Bradesco. Entre as atrações do evento, muita mineirice e um cadim de tudo que torna Minas Gerais um trem tão especial, daqueles que quando a gente conhece não esquece jamais. A inspiração foi tanta que reunimos o melhor dessa cultura aqui.

1. Pãozim de queijo

Para começar, não tem como fugir do clichê. Mas, se é para mudar um pouco, a sugestão é abrir o pão de queijo (tem que ser mineiro de verdade!), passar requeijão cremoso, cortar uma fatia de queijo minas, outra de mussarela, mais uma de queijo prato…

Ps.: Em Minas, o pão de queijo tem até data: 17 de agosto!

2. O povo mineiro

Desconfiados e reservados, mas sem deixar de lado a educação. Mineiro, na verdade, quer dizer gentileza e coração aberto para receber quem quer que seja, de onde quer que cê chegue.

Cada vez mais conhecido e reconhecido, o #Carnaval mineiro atrai turistas de outros estados e países. Com opções diversas em vários municípios, os #foliões poderão se divertir com as brincadeiras típicas do feriado, além de conhecer mais da história e da cultura do estado. Confira a programação de algumas cidades: https://goo.gl/3okXcY #VivaOCarnavalMG #TurismoMG #VemPraMG A post shared by Governo de Minas Gerais (@governomg) on Feb 22, 2017 at 5:12am PST

3. Um belo horizonte, dois, três, quatro…

A capital mineira é cercada pela Serra do Curral. Isso quer dizer que é mesmo possível enxergar o belo horizonte do seu nome em todas as direções!

Bom dia, Minas Gerais! #BH vista do alto da Serra do Curral. Linda foto da @jadevieiraa. 📸 🌇 🌄 Qual lugar de #MG você adora? Publique uma foto e use a hashtag #DeMinasÀsGerais. Sua imagem pode ser postada aqui com créditos! A post shared by Governo de Minas Gerais (@governomg) on Jun 20, 2017 at 6:01am PDT

4. Torresmo

Seria o mineiro capaz de inventar algo ainda melhor que bacon?

5. Nó, que trem bom!

Quem é que nunca se encantou por aquele sotaque assim arrastadim, tão agradável de ouvir, que dá uma vontade de sair falando igual que nem…

6. Tomar uma na calçada

Ninguém precisa de mar quando tem tanto bar com atendimento camarada. E bar mineiro é boteco… Se tiver mesa na calçada então, aí deu bom demais!

não deixa… ☁️ A post shared by Cadu Braga (@cadudbraga) on Aug 8, 2017 at 6:16pm PDT

7. Feira de artesanato da Afonso Pena

Fazer compras em BH é bom, mas você já experimentou fazer compras em BH num domingo, na Afonso Pena, e depois visitar as barraquinhas de comida da feira?

06.09.15 – Feira de Artesanato Afonso Pena #BH #feiradeartesanatoafonsopena A post shared by Michelle, Niterói/RJ, Brasil. (@micha_trovsky) on Sep 6, 2015 at 6:57am PDT

8. A poesia do Drummond

Se é para falar de cultura não dá para deixar de lembrar: neste mês de agosto, a morte do itabirano “orgulhoso de ferro” completa 30 anos. Sua obra é marcada pelas raízes mineiras e traz aspectos da vida no estado, tanto do interior quanto da capital – onde viveu por mais tempo.

A Itabira de Drummond 💭📷📑📝😊 A post shared by Josiel Martins (@josielmc) on Nov 24, 2016 at 5:59am PST

9. A prosa do Guimarães

E nem dá para pular isso. Natural de Cordisburgo, típica cidade do interior mineiro, Guimarães Rosa, embora tenha rodado o mundo, escreveu o regionalismo com simplicidade e beleza mística.

Quem precisamos completar a coleção? #literaturabrasileira #guimaraesrosa #grandesertaoveredas #bookworm #booklover A post shared by RENATA SANCHES (@resanches2912) on Aug 17, 2017 at 6:51am PDT

10. O clube da esquina

Aliás, Milton Nascimento, Flávio Venturini, Tavinho Moura, Lô Borges, Fernando Brant e Beto Guedes foram apenas alguns dos nomes que se reuniram em um dos mais belos encontros musicais do país. O clube da esquina, que representa com grandiosidade a cultura mineira, começou a se encontrar na década de 1960, lançando dois álbuns, em 1972 e 1978.

Clube da Esquina por William Pereira. #betoguedes #clubedaesquina @livia.c.bastos A post shared by Beto Guedes – Perfil Oficial (@betoguedes.oficial) on Aug 23, 2017 at 8:53am PDT

11. Cidades históricas

Se vamos falar em história, Minas não decepciona! O estado guarda grande parte da historiografia nacional. E, para conhecê-la de perto, não faltam opções de passeios em Ouro Preto, Congonhas, Mariana, Tiradentes, Diamantina, São João del-Rei e tantas outras cidades.

12. Estrada real

Toda essa história está guardada também nas cidades que fazem parte da Estrada Real – a maior rota turística do Brasil, que passa ainda pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O circuito foi fundamental para o desenvolvimento da história do país, lá no período do ciclo do ouro. Nos dias de hoje, Minas continua sendo destaque no extrativismo mineral – fonte de riquezas e muito caso para contar, daquele jeitim que só mineiro sabe fazer. Dá até para conhecer um trecho da Estrada Real de trem!

13. Praça da Liberdade

Liberdade na bandeira, liberdade no caminhar tímido. Liberdade é também o nome da praça, localizada em BH, que abrigava o governo mineiro e suas secretarias, e é hoje um circuito cultural. A Praça da Liberdade foi até tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Pisa menos, Minas Gerais!

Praça da Liberdade por @tonyfafa55 A post shared by Prefeitura de Belo Horizonte (@prefeiturabh) on Sep 16, 2016 at 11:41am PDT

14. “Subir Bahia e descer Floresta”

As ruas do centro de BH são batizadas pelos nomes dos estados brasileiros e de tribos indígenas. A Rua da Bahia, presente desde a planta oficial da capital, sempre despertou a atenção por ser referência de comércio e ponto de encontro da boemia e da política. Por isso, a famosa frase do compositor mineiro Rômulo Paes está gravada em um monumento da rua: “A minha vida é essa, subir Bahia e descer Floresta”.

Cantinhos de BH que nos encantam. 😍🌳🌸 Foto de @marcelevalina. #amobeaga A post shared by Prefeitura de Belo Horizonte (@prefeiturabh) on Apr 2, 2016 at 1:28pm PDT

15. Galo, Raposa e Coelho

Poderia ser o zoológico de BH (que vale a visita!), mas precisamos falar sobre o que acontece ali no Mineirão, principalmente em dia de clássico, com o galo (Atlético Mineiro) e a raposa (Cruzeiro) em campo. E quando o coração bate mais forte ao ver o coelho (América) jogar? As torcidas que estão entre as mais apaixonadas do Brasil também são apaixonantes e fazem um show à parte.

16. Cachoeiras e trilhas

O estado mineiro não deixa a desejar para os mais aventureiros. Paisagens como as de Lavras Novas, Lagoa Santa, Capitólio, Lima Duarte, Serra do Cipó e diversas outras são de tirar o fôlego e guardam grutas, cachoeiras e muito verde.

17. “Romeu e Julieta”

Nem romance, nem drama. Como o mineiro sabe mesmo o que é bom, levou esse clássico para a culinária, e o resultado é uma das mais genuínas e gostosas misturas brasileiras: queijo com goiabada.

18. Inhotim

Capítulo à parte das belezas naturais e artísticas, o Instituto Inhotim, localizado na cidade de Brumadinho, é o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo. O conceito de vivência entre arte e natureza que marca as instalações foge às descrições: precisa ser visitado e sentido.

19. Feijão tropeiro

O feijão misturado à farinha de mandioca, torresmo, linguiça, ovos, alho, cebola e tempero era cardápio obrigatório dos tropeiros que cruzavam o estado até meados do século 20 e por isso recebeu esse nome. Mas hoje, o prato continua sendo obrigatório para qualquer pessoa que cruze Minas Gerais!

20. Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes

Com tanta coisa boa, Minas Gerais respira cultura o ano inteiro. Um calendário cheinho de eventos voltados para valorizar e curtir toda essa riqueza. Há 20 anos, o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes faz parte desse cronograma e não poderia ficar de fora desta lista. Porque, olha, vou falar procê, viu: é imperdível!