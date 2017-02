2016 bateu o recorde de protagonistas mulheres em Hollywood

De acordo com o Center for the Study of Women in Television and Film, da Universidade de San Diego, na Califórnia, o ano de 2016 quebrou o recorde e foi o que mais teve mulheres como protagonistas entres os filmes mais lucrativos de Hollywood.

Entre as 100 produções de mais sucesso, 29 foram lideradas por atrizes – em 2015, elas eram 22%. Foram ressaltados títulos como Rogue One – Uma História Star Wars (o de maior arrecadação do ano), A Chegada e Caça-Fantasmas, por exemplo. Em relação aos outros filmes, em que elas ocupam papéis de destaque, as atrizes são 37% do elenco (3% a mais do que em 2015).

O estudo mostra que essas protagonistas aparecem mais em comédias (28%), dramas (24%), terror (17%), animações e ficção científica (14%) e ação (3%).

Vale ressaltar também que a porcentagem de personagens mulheres com falas caiu de 33% para 32%.

Outro dado que chama a atenção é sobre a etnia das personagens: 76% delas são brancas. A porcentagem de mulheres asiáticas aumentou de 3% para 6%, enquanto o número de negras cresceu de 13% para 14%. As personagens latinas, por sua vez, diminuiu de 4% para 3%.

Apesar de alguns dos números quebrarem recordes e serem positivos para as mulheres, eles ainda estão longe de refletirem uma realidade justa. Assim, embora os dados representem um pequeno progresso, a luta pela igualdade de gêneros em Hollywood ainda deve estar longe de acabar.