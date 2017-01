5 novas cantoras pop para colocar na playlist em 2017

Estas cantoras pop são jovens, talentosas, incríveis e estão prestes a dominar as rádios em 2017.

A gente, aqui no MdeMulher, já adicionou todas elas na playlist e listamos alguns motivos para você colocá-las também. 🙂

1. Zara Larsson

País: Suécia

Idade: 19 anos

Por que escutar: Vencedora de um reality show de talentos quando tinha apenas 10 anos, a sueca Zara Larsson é *a* grande aposta do pop em 2017. Com o grande hit “Lush Life” nas costas, ela é dona também dos sucessos “Ain’t My Fault” e “I Woud Like” e impressiona, seja pela capacidade vocal, pelas canções divertidas e bem produzidas, seja pela presença de palco. Prestes a lançar o primeiro álbum com divulgação mundial, ela recebeu duas indicações no importante “Brit Awards 2017”. O céu é o limite.

Escute: “I Would Like” e “Lush Life”.

2. Iza

País: Brasil

Idade: 25 anos

Por que escutar: Apontada pelo Google Play, plataforma de música do gigante de buscas, como uma das grandes apostas brasileiras em 2017, a carioca Iza é tudo isso mesmo, viu?! Como muitas outras, começou publicando covers de canções famosas no Youtube e, bem, o resto é história… Com um primeiro álbum no forno, milhares de seguidores nas redes sociais e a música “Quem Sabe Sou Eu” na trilha sonora de “Rock Story”, novela global das 7, a estrela – e o som meio pop e R&B – dela tem tudo para brilhar ainda mais.

Escute: “Quem Sabe Sou Eu”

3. Dua Lipa

País: Reino Unido

Idade: 21 anos

Por que escutar: Uma das primeiras artistas a investir no tropical house, gênero onipresente nas rádios mundiais atualmente, a cantora Dua Lipa, que ilustra a foto principal desta matéria, ao lado de Zara Larsson, está prestes a realizar uma dominação global. E isso é muito justo! O pacote, por exemplo, é completo: músicas incríveis, clipes bem feitinhos, voz potente, estilo inspirador e, claro, um carisma gingantesco. A única coisa ruim? O primeiro álbum, após sofrer alguns atrasos para, segundo ela, acréscimo de novas canções, infelizmente, deve chegar só em junho!

Escute: “Be the One”, “Hotter than Hell” e “Blow Your Mind”.

4. Kodie Shane

País: Estados Unidos

Idade: 18 anos

Por que escutar: Cantora e rapper, Kodie Shane, além de uma das protegidas de Lil Yachty, integra o interessante grupo Sailing Team. Porém, promete alçar voos muito mais altos em 2017. O primeiro passo? O EP “Zero Gravity”, lançado no ano passado. Transitando muito bem entre um rap descompromissado com algo mais profundo, a garota, apesar da pouca idade, é dona de uma popularidade invejável no Youtube – o vídeo de “Drip On My Walk”, por exemplo, já ultrapassou 2 milhões de visualizações – , uma naturalidade impressionante diante das câmeras, além do óbvio talento para rimas. Fã de Ashanti e Ja Rule, ela tem tudo para fazer tanto sucesso quanto os ídolos.

Escute: “Drip On My Walk” e “Can You Handle It”

5. Maggie Rogers

País: Estados Unidos

Idade: 22 anos

Por que escutar: Aposta do “BCC Sound of 2017”, um dos grandes termômetros de novos nomes da música, a norte-americana Maggie Rogers é uma multi-instrumentistas que caiu nas graças de Pharrell Williams. Cheia de talentos, a cantora sabe tocar harpa, piano, banjo e violão e promete um EP para fevereiro de 2017. O primeiro single dela, a deliciosa “Alaska”, é uma fusão perfeita entre folk e dance music. Quem gosta da Lorde, vai amar o som dessa garota!

Escute: “Dog Years” e “Alaska”.

