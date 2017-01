7 ilustradoras brasileiras que você precisa conhecer

Assim como todo tipo de arte, a ilustração pode ser usada como forma de manifesto. Só que o mais bacana é que desenhos, quadrinhos e charges são uma maneira de tornar a arte e o manifesto acessíveis ao público em geral. Especialmente na era do compartilhamento digital, essa é uma forma de passar o recado e fazê-lo atingir um grande número de pessoas.

Aqui no Brasil tem muita mina f*da colocando o talento em ação. E é lindo ver que cada uma delas tem seu estilo único, seja para encher os olhos e emocionar, seja para nos fazer rir com críticas ácidas ou com retratos do cotidiano.

Aqui nós selecionamos sete ilustradoras que estão dando o que falar e que você precisa conhecer já!

1. Taiz Leão Gouveia – Mãe Solo

Com muito bom humor, a Taiz consegue traduzir as dores e as delícias da maternidade para os quadrinhos. Como o nome do projeto (que recentemente virou livro) já diz, o trabalho dela é focado especialmente em suas vivências como mãe solo – e ele pode ser acompanhado pelo Facebook.

2. Beliza Buzollo – Na Ponta da Língua

Às vezes fofa, às vezes cômica, às vezes dando puxão de orelha… os quadrinhos da Beliza dão foco às vivências lésbicas e também falam de temas sérios como LGBTfobia e machismo. A página do Na Ponta da Língua infelizmente anda meio parada, mas vale a pena conferir o trabalho dessa garota.

3. Carol Rosseti – Mulheres

Talvez você já tenha visto o trabalho da Carol pipocando pelo Facebook, pois essa é provavelmente a ilustradora mais conhecida da lista. O projeto dela, intitulado Mulheres, deu tão certo que já foi traduzido para diversos idiomas e virou livro em agosto de 2015. Depois disso, Carol passou a dar foco a outros trabalhos, como o fofo Cores, série de tirinhas sobre o universo infantil. E dá para conferir tudo lá na página dela no Facebook.

4. Manu Cunhas – Outras Meninas

Através de ilustrações aquareladas, Manu toca um projeto lindo no qual desenha mulheres nuas. De maneira voluntária, diversas mulheres lhe enviam fotos e contam a respeito de como veem seus corpos. E é a partir daí que a ilustradora realiza seu trabalho. Recentemente, ela lançou o livro do Outras Meninas, mas os desenhos – com os relatos – também podem ser vistos no Facebook.

5. Karina Aguiar – Guta Garatuja

Para Karina – que é administradora – o principal não são os desenhos, e sim a mensagem passada através dos quadrinhos. Com muita acidez e bom humor, ela criou a personagem Guta Garatuja através do Facebook, em resposta a um colega machista. Tudo começou em 2015 e a brincadeira não parou desde então.

6. Eve Queiróz – Nega Hamburguer

Dona de um traço único, a Eve espalha seu trabalho por muros – ela é grafiteira – e também pelas redes sociais. O foco de seus desenhos é sempre voltado a imagens femininas, em especial de mulheres negras. Num mix de protesto e ternura, o projeto Nega Hamburguer fala sobre empoderamento e sororidade, sempre de maneira muito colorida. Acompanhe pelo Facebook.

7. Laura Athayde – Boobie Trap

A Laura não tem uma identidade visual única, mas seus desenhos são sempre incríveis. É dela a ilustração linda que abre a nossa matéria, mas a moça também desenvolve tirinhas numa pegada mais cartunesca. Sua temática gira em torno de relacionamentos e empoderamento, sempre com um quê de fofura. O trabalho dela pode ser conferido no Facebook do projeto Boobie Trap.