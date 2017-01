“A Bela e A Fera” ganha pôsteres incríveis com o elenco

Quanto mais informações a gente tem sobre o live action da Disney, mais ansiosas ficamos! Depois de Emma Watson aparecer cantando no último trailer divulgado e de Celine Dion anunciar música para o longa, chegou a hora de ver os incríveis pôsteres com os atores e atrizes do elenco.

Além de Emma, dá para conferir o Príncipe, interpretado pelo ator Dan Stevens, Cadenza (Stanley Tucci), Horloge (Ian McKellen), Madame de Garderobe (Audra McDonald), Gastão (Luke Evans), Lefou (Josh Gad), Lumiere (Ewan McGregor), Maurice (Kevin Kline), Madame Samovar (Emma Thompson) e Plumette (Gugu Mbatha-raw).

Olha só que incríveis:

A estreia por aqui é só no dia 16 de março, mas já está liberado contar os minutos!