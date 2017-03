A mais nova boy band chinesa é, na verdade, composta por mulheres

Para falar de cantores e boy bands pelas quais são apaixonadas, as jovens chinesas costumam usar um termo bastante ilustrativo: “husband”, marido em inglês. Um dos mais recentes grupos no país, o pessoal do Acrush já está sendo chamado exatamente desta forma na internet. O detalhe que deixa a história curiosa, porém, é que todas as integrantes da banda são meninas.

A ascensão de uma cantora nacional ao estrelato, em 2005, teve papel essencial para a chegada da cultura pop chinesa a este momento tão específico. Depois que Li Yuchun venceu o “Super Girl’s Voice”, concurso para cantoras que aconteceu na China entre os anos de 2004 e 2011, a fama de seu look andrógino fez com que a moda de se vestir “como um menino” pegasse entre as jovens do país.

Chris Lee attended Gucci "A Magazine Curated By Alessandro Michele" exhibition in Beijing. @Gucci #liyuchun #chrislee #gucci #AlessandroMichele #blindforlove #AMagazineCuratedBy A post shared by Chris Lee 李宇春 (@liyuchun.official) on Mar 29, 2017 at 6:23am PDT

A transição entre essa mania e o surgimento do Acrush, porém, não se deu de forma “natural”: houve muito trabalho de agências de talentos para fazer isso acontecer. Ao tentarem replicar o fenômeno que levou Li Yuchun ao estrelato, chegaram inclusive a vasculhar a China à procura de possíveis integrantes para esta boy band composta por girls.

Hoje, as fãs gostam mais das integrantes do Acrush do que de meninos que compõem boy bands regulares. Segundo a agente do grupo, Zhou Xiaobai, isso acontece porque as cinco meninas conseguem entender as fãs melhor. “Eu peço para elas responderem todas as mensagens nas redes sociais”, ela diz, em entrevista ao site norte-americano Quartz. “Elas precisam expressar sua gratidão aos fãs”.