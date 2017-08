A nova música de Taylor Swift é vingativa, nervosa e ‘too sexy’

Taylor Swift vai lançar disco novo, depois de três longos anos de espera (o hit 1989 é de 2014, dá para acreditar?). E na noite desta quinta-feira (24) a cantora divulgou a primeira música do álbum “Reputation“, entitulada “Look What You Made Me Do“.

Como tudo que Taylor faz, a música teve uma imensa repercussão nas redes sociais. E depois de ter o primeiro contato com a canção, que tem uma batidinha boa de dançar, é inevitável prestar atenção na letra e imaginar quem foi que inspirou cada trechinho dela. Ainda mais no caso de Taylor, que reconhecidamente faz músicas para os ex namorados e é a rainha das tretas em Hollywood e região.

O que se especula – e analisando a letra é fácil de perceber – é que essa nova música é dedicada a falar de ninguém mais, ninguém menos do que Kanye West. A briga dos dois já vai completar “bodas de barro”, aquela que se comemora com 8 anos de casado: começou em 2009 (!), no fatídico VMA em que Taylor ganhou o prêmio de melhor vídeo feminino. Kanye achou injusto e resolveu então que ia roubar a cena e dizer que quem tinha que ter ganhado era a Beyoncé.

De lá para cá, eles fizeram as pazes e brigaram de novo. Kanye fez uma música chula falando de Taylor, ela achou ruim, ele disse que ela tinha autorizado, e até a mulher de Kanye, Kim Kardashian, entrou no rolo.

Vamos à letra:

I don’t like your little games / Don’t like your tilted stage / The role you made me play / Of the fool, no, I don’t like you / I don’t like your perfect crime / How you laugh when you lie / You said the gun was mine / Isn’t cool, no, I don’t like you (oh!)

Eu não gosto dos seus joguinhos / Não gosto do seu palco inclinado / Do papel que você me fez interpretar / De boba, não, eu não gosto de você / Não gosto de seu crime perfeito / Como você ri quando mente / Você disse que a arma era minha / Isso não é legal, não, eu não gosto de você (oh!)

Bom, para identificar facilmente sobre quem ela está falando, vamos pesquisar: quem tinha um palco que se inclinava na mais recente turnê de seu disco?

ALL DAY. #kanyewest A post shared by Kanye West (@kanyew.est) on Sep 24, 2016 at 11:25am PDT

Ahhh tá…

E quem fez papel de boba? Bem, até hoje quando a gente assiste ao vídeo do VMA 2009 dá muita dó dela! Depois ela fala do crime perfeito, que ele ri quando mente, e a gente acha que ela está se referindo a todo o rolo com a música e o clipe de “Famous“. Mais uma vez, se você precisa de mais detalhes, aqui a gente explica todas as tretas públicas de Taylor Swift, inclusive todo o drama com Kanye.

Voltemos à letra

But I got smarter, I got harder in the nick of time / Honey, I rose up from the dead, I do it all the time / I’ve got a list of names and yours is in red underlined / I check it once, then I check it twice, oh!

Mas eu fiquei mais esperta, fiquei mais dura com o tempo / Querido, eu me levantei entre os mortos, eu faço isso sempre / Eu tenho uma lista de nomes e o seu está sublinhado em vermelho / Eu tiquei uma vez, e então eu tico duas vezes, oh!

Então confirmamos aqui que a Taylor Swift tem um caderninho de mágoas em que ela anota e não esquece das pessoas com quem brigou. Essa sagitariana deve ter um escorpiãozinho no mapa astral! Lembramos da Arya em Game of Thrones, com aquela lista de pessoas a serem assassinadas. Bem, como com o Kanye é uma re-treta, faz sentido ela ticar o nome dele duas vezes. Recebidoooo! Recebido e lido, inclusive.

E aí vem o refrão, que é basicamente ela dizendo “Look what you made me do” várias vezes. Isso quer dizer “Olhe o que você me fez fazer”. O curioso do refrão, é que ele é igualzinho a uma música que fez muito, muito sucesso nos anos 1990, chamada “I’m Too Sexy“, da banda “Right Said Fred“. Não é coincidência, nem plágio: Taytay realmente sampleou o hit – está creditado e tudo mais.

Voltemos à letra, depois desse refrão para rebolar.

I don’t like your kingdom keys / They once belonged to me / You ask me for a place to sleep / Locked me out and threw a feast (what?) / The world goes on, another day, another drama, drama / But not for me, not for me, all I think about is karma / And then the world moves on, but one thing’s for sure / Maybe I got mine, but you’ll all get yours

Eu não gosto das chaves do seu reino / Elas já pertenceram a mim / Você me pede por um lugar para dormir / Me tranca para fora e faz um banquete (o que?) / O mundo segue, outro dia, outro drama, drama / Mas não para mim, não para mim, eu só penso em carma / E então o mundo gira, mas uma coisa é certa / Talvez eu tenha o que mereci, mas vocês todos terão

Então Taylor não quer mais drama, só quer que o carma faça seu trabalho? A intenção parece boa, mas a gente aposta que essa música mais render mais um capítulo de drama, sim!

reputation magazines Vol.1 & Vol. 2 Target exclusive. Nov. 10. Pre-order now. A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 25, 2017 at 4:52am PDT

I don’t trust nobody and nobody trusts me / I’ll be the actress, starring in your bad dreams / I don’t trust nobody and nobody trusts me / I’ll be the actress, starring in your bad dreams / I don’t trust nobody and nobody trusts me / I’ll be the actress, starring in your bad dreams / I don’t trust nobody and nobody trusts me / I’ll be the actress, starring in your bad dreams / (Look what you made me do) / (Look what you made me do) / “I’m sorry, the old Taylor can’t come to the phone right now.” / “Why?” / “Oh ‘cause she’s dead!”

Eu não confio em ninguém e ninguém confia em mim / Serei a atriz, estrelando em seus pesadelos / Eu não confio em ninguém e ninguém confia em mim / Serei a atriz, estrelando em seus pesadelos / Eu não confio em ninguém e ninguém confia em mim / Serei a atriz, estrelando em seus pesadelos / Eu não confio em ninguém e ninguém confia em mim / Serei a atriz, estrelando em seus pesadelos / (Olhe o que você me fez fazer) / (Olhe o que você me fez fazer) / “Sinto muito, a antiga Taylor não pode atender agora” / “Por que?” / “Oh, porque ela está morta!”

A ANTIGA TAYLOR ESTÁ MORTA. E aparentemente a que renasceu aí dos mortos está brava, vingativa e too sexy. Gostamos? Sim! Agora aguardamos pacientemente o disco, para ver que outras tretas ela resgatou.

O clipe de “Look What You Made Me Do” será lançado domingo (27) no VMA, mas ela já deu uma prévia aqui:

Official #LWYMMDvideo world premiere. Sunday 8/27 at the @vmas. A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 25, 2017 at 4:54am PDT

Quer ouvir “Look What You Made Me Do” na íntegra, com a letra para cantar juntinho? Vem cá: