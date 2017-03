Absolutamente tudo sobre ‘A Bela e a Fera’, que estreia amanhã

Quando começamos a falar sobre a versão live-action de “A Bela e a Fera”, em janeiro de 2015, parecia que esse dia jamais ia chegar. Mas chegou: amanhã é 16 de março, o dia em que, finalmente, todo mundo poderá assistir aos atores dando vida aos personagens que só conhecíamos na versão desenho. E quem foi espertinha pode assistir hoje mesmo, já que vários cinemas estão promovendo sessões de pré-estreia.

Acompanhamos com atenção a escolha dos atores que iriam interpretar os protagonistas, e vibramos com o anúncio de Emma Watson como Bela e Dan Stevens como Fera. No ano passado, nos arrepiamos de verdade com o primeiro teaser do filme – e mostrava tão pouco! Mas já dava aquele gostinho de infância.

Com o mundo todo de olho no filme, não demorou para surgirem as primeiras imagens dos atores e dos objetos, que são tão importantes para a história. E em uma rápida comparação entre a versão desenho e a versão real de “A Bela e a Fera“, deu para ver que o filme novo não deixaria nada a desejar.

E como não se arrepiar MUITO com Emma Watson e Dan Stevens fazendo a leitura de um diálogo do filme? As vozes, a entonação, as trocas de olhares! Ainda faltavam seis meses para a estreia e a nossa ansiedade parecia estar no volume máximo. Mas muita coisa ainda ia acontecer…

Ficamos sabendo que Bela teria uma história meio diferente na versão live-action, e que seria mais poderosa e, de certa forma, feminista. A Disney divulgou o novo cartaz do filme, real oficial. O primeiro trailer de verdade foi divulgado, e era tudo o que a gente imaginava, mesmo! E, com o trailer, as comparações deixaram de ser em fotos e passaram a ser em vídeo. Como pode ser tão igualzinho?!

As diferenças são sutis: Emma Watson se recusou a usar corset, por exemplo. E o motivo é maravilhoso! E o personagem LeFou, fiel escudeiro de Gaston, é abertamente gay!

Lançaram a música-tema, novas cenas inteirinhas, imagens de bastidores. O trailer final fez a gente querer comprar o ingresso naquele momento! E daí ficamos sabendo que Emma Watson quase saiu do filme por causa a Síndrome de Estocolmo – ainda bem que não saiu!

E aí assistimos antes de todo mundo ao filme. E sim, “A Bela e a Fera” live-action é tudo o que queríamos ver depois desses longos mais de dois anos (!) de espera. Agora é hora de ir ao cinema, assistir ao filme e se emocionar demais.

E de esperar por mais um desenho se transformar em um maravilhoso live-action. Qual será o próximo?