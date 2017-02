Acadêmicos do Tatuapé é a campeã do Carnaval de São Paulo em 2017

São Paulo acaba de conhecer a campeã do Carnaval 2017! A Acadêmicos do Tatuapé levou o título do ano com um desfile emocionante sobre a África. Ela mostrou o lado festeiro e feliz do local com o enredo “Mãe-África conta a sua história: Do Berço Sagrado da Humanidade à Terra Abençoada do Grande Zimbawe!”.

é de arere ile ijexa! #academicosdotatuape #lecibrandao #campea2017 A post shared by Céu_Simone (@ceumone) on Feb 28, 2017 at 1:08pm PST

É a primeira vez que a escola da Zona Leste leva o título no Grupo Especial. Ela foi vice-campeã em 2016 e se tornou campeã de 2017 na leitura das notas do último jurado do último quesito, quando desbancou a Dragões da Real, que seguia como líder no ranking e acabou como vice, por conta do critério de desempate. Águia de Ouro e Nenê de Vila Matilde caíram e vão para o Grupo de Acesso.

A apuração aconteceu no sambódromo do Anhembi, na tarde desta terça-feira (28), e as notas foram lidas em uma ordem específica, decidida por um sorteio feito pela Liga das Escolas de Samba. Em caso de empate, a ordem seria a inversa. Assim, foram conhecidas as avaliações nos quesitos fantasia, bateria, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, harmonia, alegoria, evolução, enredo e samba-enredo.

Ainda antes da apuração, a Liga já havia informado a decisão de não punir nenhuma escola. No domingo (26), a Vai-Vai desfilou com um carro que derrubou muita água na avenida e a Nenê de Vila Matilde decidiu atrasar a sua entrada até que a pista estivesse seca. A situação gerou rumores de uma possível punição, que não aconteceu oficialmente, e permitiu que todas as escolas tivessem a possibilidade de atingir a nota máxima.