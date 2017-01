Acredite: esses gringos gravaram ‘Deu Onda’ em inglês

‘Deu Onda‘ já é sem dúvidas o maior hit do verão, pelo menos no Brasil.

Daqui a pouco, no entanto, é bem plausível que a música de MC G15 atinja patamares internacionais – e Brandon Louis e Joshua Canup, dois californianos de San Diego, estão com certeza contribuindo para que isso aconteça.

Eles são os responsáveis, afinal de contas, pela versão em inglês do funk.

Ouve só:

“Daddy loves you“…

Os jovens lançaram o vídeo na última sexta-feira (13), no YouTube.

Juntos, eles formam uma dupla chamada Americano Funk, e já gravaram outras músicas, como “We In Rio”, do ano passado.

E aí? Qual é a melhor versão?

Você prefere cantar “me deu onda” ou “make me want you“?