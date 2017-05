Anitta está belíssima e arrasa no quadradinho no clipe Paradinha

Que tiro foi esse, hein, Anitta? Depois de muita espera e teasers nas redes sociais, a cantora, finalmente, divulgou nesta quarta-feira, 31, o clipe e a música “Paradinha”. E, olha, ela arrasou mais uma vez.

Leia Mais: Pare de dizer que Anitta não tem talento: não faz sentido

Tem tudo o que podemos esperar de um trabalho de Anitta! Cantada em espanhol, Paradinha é uma canção bem gostosinha, tem refrão pegajoso e pode muito bem repetir o sucesso mundial de “Despacito”.

O vídeo, gravado em Nova York, mostra uma ~Anira~ deslumbrante e, claro, fazendo muito quadradinho nas ruas da cidade.

Se o primeiro passo de uma carreira internacional foi a colaboração com Iggy Azalea, este lançamento prova que Anitta não está para brincadeiras e, apesar das constantes críticas, tem talento de sobra. You go, girl!