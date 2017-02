“Batman vs Superman” leva quatro troféus no Framboesa de Ouro

Apesar da alta bilheteria, com US$ 873 milhões arrecadados, Batman vs Superman recebeu duras críticas desde o seu lançamento, em março de 2016, e não deu outra: o filme de super-heróis se tornou um dos grandes “vencedores” do Framboesa de Ouro 2017. O resultado da premiação, que consagra os piores longas do ano sempre um dia antes do Oscar, foi divulgado neste sábado, 25.

Com Ben Afleck no elenco, a produção levou quatro troféus, nas categorias de pior roteiro, remake, combo em cena e ator coadjuvante (Jesse Eisemberg), empatando com o documentário Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party, sobre a ex-candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton.

Confira abaixo a lista com todos os filmes e atores indicados de 2017 e quem acabou levando os prêmios:

Pior filme:

“Batman vs Superman: A Origem da Justiça”

“Deuses do Egito”

“Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”

“Independence Day: O Ressurgimento”

“Tirando o Atraso”

“Zoolander 2”

Pior diretor:

Alex Proyas – “Deuses do Egito”

Dinesh D’Souza e Bruce Schooley – “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”

Ben Stiller – “Zoolander 2”

Roland Emmerich – “Independence Day: O Ressurgimento”

Tyler Perry – “Boo! A Madea Halloween”

Zack Snyder – “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”

Pior ator:

Ben Affleck – “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”

Ben Stiller – “Zoolander 2”

Dinesh D’Souza – “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”

Gerard Butler – “Deuses do Egito e Invasão a Londres”

Henry Cavill – “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”

Robert De Niro – “Tirando o Atraso”

Pior atriz:

Julia Roberts – “O Maior Amor do Mundo”

Megan Fox – “As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras”

Naomi Watts – “A Série Divergente: Convergente e Refém do Medo”

Shailene Woodley – “A Série Divergente: Convergente”

Tyler Perry – “Boo! A Madea Halloween”

Becky Turner – “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”

Pior ator coadjuvante:

Jared Leto – “Esquadrão Suicida”

Jesse Eisenberg – “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”

Johnny Depp – “Alice Através do Espelho”

Nicolas Cage – “Snowden – Herói ou Traidor”

Owen Wilson – “Zoolander 2”

Will Ferrell – “Zoolander 2”

Pior atriz coadjuvante:

Aubrey Plaza – “Tirando o Atraso”

Jane Seymour – “50 Tons de Preto”

Julianne Hough – “Tirando o Atraso”

Kate Hudson – “O Maior Amor do Mundo”

Kristen Wiig – “Zoolander 2”

Sela Ward – “Independence Day: O Ressurgimento”

Pior roteiro:

“Batman vs Superman: A Origem da Justiça“

“Deuses do Egito“

“Esquadrão Suicida“

“Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”

“Independence Day: O Ressurgimento“

“Tirando o Atraso“

Pior remake ou sequência:

“Alice Através do Espelho“

“As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras“

“Batman vs Superman: A Origem da Justiça”

“50 Tons de Preto“

“Independence Day: O Ressurgimento“

“Zoolander 2“

Pior combo em cena:

Ben Affleck e Henry Cavill – “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”

Ben Stiller e Owen Wilson – “Zoolander 2“

Johnny Depp e seu figurino extravagante – “Alice Através do Espelho“

Quaisquer deuses egípcios ou mortais – “Deuses do Egito“

O elenco, até então respeitado – “Beleza Oculta“

Tyler Perry e a mesma peruca velha de sempre – “Boo! A Madea Halloween“