Carnaval 2017: as melhores fantasias dos blocos e das ruas

CarnavaLisa #monalisa #davinci #leonardodavinci #carnaval #carnavalrio #carnaval2017 #fantasia #melhorfantasia #melhoresdocarnaval #carnavalderua #artmemes #art #historymemes

A post shared by Melhores Do Carnaval (@melhoresdocarnaval) on Feb 20, 2017 at 7:17am PST