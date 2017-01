Carnaval de rua: fique por dentro da programação em São Paulo

Às vezes parece até mentira, mas, de uns tempos para cá, o Carnaval de rua de São Paulo tem se consolidado como uma fortíssima atração turística da cidade. Se antigamente os paulistanos se apressavam para fugir de casa durante este feriado, hoje, de acordo com agências de viagem como CVC e Decolar.com, a capital paulista é uma das cidades mais procuradas no período.

“Antigamente só se falava em Rio”, conta o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Edmar Bull, à Folha de S. Paulo. Hoje, as coisas já não são mais assim. Divertido, criativo, gratuito e acessível, a folia na rua, com certeza, tem sua parcela de “culpa” nessa mudança. De acordo com a Agência Brasil, a cidade terá um aumento de 62% no número de blocos de rua neste ano.

Fique por dentro da programação paulistana no carnaval de rua 2017 – e entenda o apelo que a cidade ganhou diante dos foliões de todo o Brasil.

Sábado, 11 de fevereiro

Bloco do OPA!



Concentração: Praça Centenário, próximo à Rua Cananéia, às 13h

Bloco Banda Grande Família

Concentração: Bar do Julio, na Avenida Moema, às 10h

Carnaval na Praça (com Bangalafumenga, Sargento Pimenta, Baianasystem e Bloco Exagerado)

Concentração: Praça Cívica do Memorial da América Latina, às 13h

Domingo, 12 de fevereiro

Carnaval na Praça (com Bangalafumenga, Sargento Pimenta, Baianasystem e Bloco Exagerado)

Concentração: Praça Cívica do Memorial da América Latina, às 13h

Bloco do Opa

Concentração: Bar da Praça, na Rua Cananéia, 7, às 13h

Terça-feira, 14 de fevereiro

Cordão Carnavalesco Rua do Samba Paulista

Concentração: Instituto Cultural Samba Autêntico, na Rua Icatuaçu, às 10h

Sexta-feira, 17 de fevereiro

Bloco Nega Fulô e Palhaço Bebum

Concentração: Bar da Cidade, na Rua General Jardim, às 17h

Broco do Burocra

Concentração, Rua Matias Aires, 228, às 18h

Sábado, 18 de fevereiro

Bloco Perdendo a Linha

Concentração: esquina das ruas dos Três Irmãos e Regente Leon Kaniefsky, às 14h

Bloco Casa Comigo

Concentração: Av. Brigadeiro Faria Lima, às 11h

Bloco Passaram a Mão na Pompéia

Concentração: Rua Ministro Ferreira Alves, às 13h

Bloco do Pedal

Concentração: Praça Professor Noé de Azevedo, às 17h

Não Tô bem, Não Tô bem

Concentração: Largo da Lapa, às 14h

Bloco Ritaleena

Concentração: esquina das ruas Joaquim Nunes e Pinheiros, às 14h

Bloco Liberte a Ivonete

Concentração: Rua Verbo Divino, às 13h

Bloco Me aBrasa

Concentração: Rua Humberto, às 15h

Me Fode que Eu Sou Produção

Concentração: Praça Roosevelt, às 15h

Bloco Turma do Funil

Concentração: Avenida Onze de Junho, às 14h

Bloco Avisa Lá

Concentração: Rua Pinheiros, 14h

Bloco Lua Vai – Carnaval Pagodão

Concentração: Bar Estadão Lanches, Viaduto Major Quedinho, às 11h

Bloco Soviético

Concentração: Tubaína Bar, na Rua Haddock Lobo, 74, às 14h

Bloco Sereianos

Concentração: Rua Bento Freitas, 366, às 16h

Domingo, 19 de fevereiro

Bloco Acadêmicos da Nove de Julho

Concentração: Rua Itapeva, 600, às 10h30

Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta

Concentração: Rua da Consolação, em frente ao Belas Artes, às 14h

Bloco Amigos da Vila Mariana

Concentração: Rua Pelotas

Bloco do Paulicéia

Concentração: Praça Lions Jardim São Paulo, às 13h

Bloco Acadêmicos da Nove de Julho

Concentração: esquina ruas Itapeva e Pamplona, às 10h30

Bloco da Abolição

Concentração: Praça General Craveiro Lopes, às 13h

Bloco do Fervo

Concentração: Av. Luiz Dumont Vilares, às 14h

Bloco CarnaBelém

Concentração: Largo São José do Belém, às 15h

Quarta-feira, 22 de fevereiro

Banda do Candinho

Concentração: esquina das ruas Santo Antônio e Treze de Maio, às 18h

Quinta-feira, 23 de fevereiro

Bloco A PUC Que Te Pariu

Concentração: rua Ministro Godói, às 18h

Bloco Unidos do Inconsciente

Concentração: Praça Irmãos Karmann, às 18h

Sábado, 25 de fevereiro

Bloco do Urubó

Concentração: Casa de Cultura Salvador Ligabue, às 9h

Bloco Ma-Que-Bloco

Concentração: Avenida Brigadeiro Faria Lima, às 15h

Domingo, 26 de fevereiro

Bloco Saia de Chita

Concentração: Rua Tucuna, 1150, às 17h

Bloco do Urubó

Concentração: Casa de Cultura Salvador Ligabue, 10h

Bloco ESPício Geral

Concentração: Rua General Jardim, às 16h

Bloco do Hercu

Concentração: Rua Ignácio Limas, às 14h

Bloco do Fuá

Concentração: Rua Conselheiro Ramalho, às 16h

Cordão do Triunfo

Concentração: Rua do Triunfo, às 14h

Segunda-feira, 27 de fevereiro

Bloquinho e Buchecha

Concentração: Rua Salvador Cardoso, às 11h

Cordão Folclórico Itaquera Sucatas Ambulantes

Concentração: Rua Botuporã, às 16h

Bloco Esfarrapado

Concentração: Rua Conselheiro Carrão, às 10h

Terça-feira, 28 de fevereiro

Bloco do Urubó

Concentração: Casa de Cultura Salvador Ligabue, às 8h

Bloco do Sai, Hétero

Concentração: Rua Frei Caneca, às 12h

Sexta-feira, 3 de março

Bloco Ma-Que-Bloco

Concentração: Rua Maria Borba, às 15h

Sábado, 4 de março

Bloco da Catuaba

Concentração: esquina das ruas Luis Coelho e Frei Caneca, às 14h

Bloco Rolando a Rocha Toda

Concentração: Rua Rocha, 193, às 15h

Bloco do Bagaça

Concentração: Rua Domingos Rodrigues com a Rua Isaac Annes

Bloco Kaya na Gandaia

Concentração: Largo Pinheiros, às 14h

Banda Carnavalesca Macaco Cansado

Concentração: Beco do Batman, às 11h30

Bloco Primavera, Te Amo

Concentração: Praça Roosevelt, às 15h

Cordão do Jamelão

Concentração: Rua Maria José, às 14h

Bloco Erêtantã

Concentração: Rua Pereira do Lago, 100, às 14h

Rabusuju

Concentração: Esquina da Rua Luis Goes com Rua Napoleão de Barros, às 13h

Domingo, 5 de março

Bloco do Síndico

Concentração: Praça Edgard Hermelindo Leite, às 15h

Bloco do Pequeno Burguês

Concentração: Avenida Luís Dumont Villares, às 12h

Bloco Vou de Táxi

Concentração: Av. Brigadeiro Faria Lima, às 11h

Bloco Tô de Chico

Concentração: Rua Bárbara Heliodora, às 13h

Sábado, 11 de março

Bloco Casa Comigo

Concentração: Rua Visconde de Parnaíba, 1253, às 16h