Carreira de Heath Ledger será homenageada em documentário

Quase uma década após a sua morte, Heath Ledger terá a sua trajetória contada no documentário I am: Heath Ledger, do canal americano Spike TV. A produção tem estreia prevista para maio e fará parte da série I am, que mostra um pouco sobre a vida de várias celebs, já tendo falado sobre Bruce Lee e John F. Kennedy, por exemplo.

Com entrevistas de diversas personalidades, amigos e familiares, o projeto promete exibir um lado desconhecido das estrelas homenageadas.

O ator australiano morreu em janeiro de 2008, aos 28 anos, por conta de uma overdose de medicamentos. Ele tinha acabado de atuar em um dos maiores papéis de sua carreira, o Coringa, de Batman: O Cavaleiro das Trevas. O personagem rendeu ao astro um Oscar póstumo de Melhor Ator Coadjuvante.

10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, O Patriota e O Segredo de Brokeback Mountain também foram filmes marcantes em sua trajetória.