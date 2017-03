Castelo Rá-Tim-Bum ganha exposição no Memorial da América Latina

Os fãs do Castelo Rá-Tim-Bum já podem comemorar! A partir das 19h da próxima sexta-feira (31), a exposição Rá-Tim-Bum, o Castelo, criada em parceria com a TV Cultura, estará disponível para visitação no Memorial da América Latina, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda.

A partir de 31 de março, vem aí a exposição Rá-Tim-Bum – O Castelo! 😍😍😍 A post shared by Memorial da América Latina (@memorialdaamericalatina) on Mar 17, 2017 at 12:45pm PDT

O cenário do castelo mais adorado por várias gerações será recriado no local, com 15 metros de altura e cerca de 700 metros quadrados. Lá, o público poderá desfrutar de uma programação cultural especial, além de aparições dos personagens da atração infantil.

Ansiedade a mil!!! 😀 Ingressos: www.ratimbumocastelo.com.br (o link também está na BIO) A post shared by Memorial da América Latina (@memorialdaamericalatina) on Mar 24, 2017 at 7:27am PDT

Inicialmente, a exposição terá duração de três meses, mas poderá ser prorrogada, dependendo da demanda dos visitantes.

Serviço

Exposição: Rá-Tim-Bum, o Castelo

Endereço: Memorial da América Latina, Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Metrô Barra Funda

Estacionamentos: portões 4, 8 e 15 (recomenda-se transporte público até o Terminal Barra Funda)

Abertura para o público: dia 31/3, às 19h

Visitações: terça a sexta-feira, das 9h às 20h e sábados, domingos e feriados, das 9h às 22h

Ingressos: R$ 20 (meia-entrada, R$ 10,00)

Bilheterias: Espaço Gabo e http://www.ratimbumocastelo.com.br