Cinema brasileiro bate recorde de lançamentos em 2016

O ano de 2016 foi muito positivo para o cinema brasileiro, segundo relatório do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), divulgado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). De acordo com a publicação, foram lançados 143 filmes, o maior número de todos os tempos. Entre eles, 97 obras de ficção, 45 documentários e uma animação.

A quantidade de exibições das produções também impressionou. Dessas obras, 23 tiveram mais de 100 mil espectadores, 13 foram vistas por mais de 500 mil pessoas e sete venderam mais de um milhão de ingressos. Falando nisso, foram comercializados cerca de 30,4 milhões de bilhetes, sendo o melhor panorama desde 1984. Vale lembrar, no entanto, que o cinema independente precisa de mais atenção, já que 66% dos filmes não foram vistos por nem dez mil pessoas.

Além disso, o número de longas nacionais dirigidos exclusivamente por mulheres também cresceu, felizmente. Das 143 obras, 29 obras (20,3%) foram dirigidas por elas. Esse número indica um aumento de 5,6% em relação a 2015.