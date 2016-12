Clarice Falcão lança clipe com todo mundo nu

“Se não for para causar, melhor nem lançar nada”, tweetou Clarice Falcão ontem (20) à noite, ao publicar o clipe de “Eu Escolhi Você”. O vídeo é estrelado por homens e mulheres nus, e no YouTube, foi publicado com o aviso que era destinado para pessoas com mais de 18 anos. Segundo Clarice, a nudez apresentada no vídeo não era sexualizada: “não é nada profundo, gente, é só piru e ppk”.

SE VOCÊ TEM MAIS DE 18 ANOS VEJA MEU NOVO CLIPE UMA CELEBRAÇÃO DO CORPO HUMANO https://t.co/QW6xFvf5ME — Clarice Falcão (@euclarice) December 20, 2016

Mas quem não foi rápido no clique, perdeu. O clipe foi tirado do ar ainda na noite de terça, porque, de acordo com o YouTube, viola as políticas sobre nudez ou conteúdo sexual. A própria Clarice já previa que isso aconteceria, tanto que publicou uma enquete no Twitter.

Quando é que cair o clipe novo do ar — Clarice Falcão (@euclarice) December 20, 2016

Quem conseguiu assistir tem opiniões diversas sobre o vídeo. Quem não conseguiu, está curioso. Parece que Clarice conquistou o objetivo de ~causar~. Quer assistir ao clipe de “Eu Escolhi Você”? Por enquanto esse link no Vimeo está funcionando.

"que clipe é esse da clarice falcão?" a coisinha que vc tem entre as pernas e tem vergonha de conhecer, só aprende o que é via xvideos — Marion Grant (@afflorar) December 21, 2016

Nem o pessoal de humanas entendeu o clipe da Clarice Falcão — ManteigaNoSeuPão (@Dyjay) December 21, 2016

minha gente que frescura com esse novo clipe de Clarice Falcão é só uns pintos e umas ppk relaxem — Clara (@_mariaclaris) December 21, 2016

esse clipe da clarice falcao otimo pra ve c a familia no natal — ama nda (@_amandabene) December 21, 2016

o tal do clipe da clarice falcão não é chocante nem agressivo nem polêmico nem incomoda

nadinha

absolutamente só é ruim mesmo — moe de ferias (@_aloca) December 21, 2016

Aonde clica para desver o clip da Clarice Falcão? — snap: nycts (@Nycts_) December 21, 2016

*antes do clipe da clarice falcão*

manda nude *dps do clipe*

nossa q vagabunda

q clipe ridiculo deus tá vendo a hipocrisia d vcs — Moça (@mocapoesia) December 21, 2016

medo de ir na cozinha de madrugada e ver os pinto do clipe da clarice falcao — kim (@souvodka) December 21, 2016

Irônico seria se a propaganda que antecipasse o vídeo da Clarice Falcão, fosse da Gillette. Pq olha migos… — Ramon Lacerda (@NonLacerda) December 21, 2016

as pessoas falando que no clipe da clarice falcao so tem rola feia mas onde rola eh bonita gente toda rola pra mim eh feia — brenda (@dinaojane) December 21, 2016