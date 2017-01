‘Como Eu Era Antes de Você’ foi o livro mais vendido na Saraiva

A Saraiva divulgou uma lista com os títulos mais vendidos em sua rede em 2016, contando com as lojas físicas e online. No topo do ranking dos livros impressos e também no dos digitais, a obra de Jojo Moyes, Como Eu Era Antes de Você, foi a queridinha do público. Ainda da mesma autora, Depois de Você também apareceu em segundo lugar nas duas listas e a versão digital de A Última Carta de Amor faturou a terceira colocação entre os preferidos do último ano. Que sucesso!

Confira, a seguir, os títulos que foram campeões de vendas!

Livros Impressos

Como Eu Era Antes de Você, Jojo Moyes, Editora Intrínseca Depois de Você, Jojo Moyes, Editora Intrínseca Ruah – Quebrando os Paradigmas de Que Gordura É Saúde e Magreza É Doença, Padre Marcelo Rossi, Editora Globo Harry Potter e a Criança Amaldiçoada – Parte Um e Dois – Brochura, J. K. Rowling, Editora Rocco Diário de Larissa Manoela, Larissa Manoela, Harpercollins Brasil Authenticgames – Vivendo uma Vida Autêntica, Authenticgames, Editora Alto Astral Ansiedade – Como Enfrentar o Mal do Século, Augusto Cury, Editora Saraiva O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares – Capa do Filme, Ramsom Riggs, LeYa Brasil Segredos da Bel para Meninas, Bel, Editora Gente O Pequeno Príncipe – Pocket – 51ª Ed. 2015, Antoine de Saint-Exupéry, Ediouro

Livros Digitais

Como Eu Era Antes de Você, Jojo Moyes, Editora Intrínseca Depois de Você, Jojo Moyes, Editora Intrínseca A Última Carta de Amor, Jojo Moyes, Editora Intrínseca Uma Noite Perfeita, Bella Andre, Editora Novo Conceito Todo Seu, Sylvia Day, Companhia das Letras O Poder do Hábito, Charles Duhigg, Companhia das Letras 50 Coisas Que Você Pode Fazer para Controlar a Ansiedade – Col. Bem-estar, Wendy Green, Larousse do Brasil Por Que Gritamos Golpe?, Ciro Gomes, Boitempo Editorial Romance Com o Duque, Tessa Dare, Autêntica Editora A Garota no Trem, Paula Hawkins, Editora Record

