Conhece? O funk ‘Deu Onda’ já é a música do verão 2017

Queridinha de celebridades, a música “Deu Onda” já é uma forte candidata a ser o grande hit do verão 2017.

O clipe da canção, por exemplo, já é um fenômeno na web e soma mais de 18 milhões de visualizações no Youtube em apenas uma semana de lançamento.

Grudento, o funk do MC G15, de apenas 18 anos, caiu no gosto de famosos como Kéfera, Neymar e Anitta que, inclusive, já incluiu o hit no setlist dos shows dela Brasil afora.

Inspirada na mulher do funkeiro, a letra tem duas versões: a “limpa” e “proibidona”, na qual a palavra “pai” é substituída por “pau”.

Dá o play!