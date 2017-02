Designer dá destaque a mulheres cientistas com pôsteres incríveis

Se alguém te pedisse para citar agora, de cabeça, algumas cientistas mulheres, quantos nomes você saberia dizer? Não muitos, certo?

Graças a filmes como o incrível Estrelas Além do Tempo, têm chegado a cada vez mais gente notícias sobre as invenções e descobertas das mulheres na ciência.

Nessa área do conhecimento, no entanto, ainda é mais valorizado o trabalho de homens. E não é nem que as mulheres não tenham conquistas “à altura” das deles (porque elas têm!) e, sim, porque este é um ambiente bastante fechado à própria presença feminina.

Pensando nisso, a designer e neurocientista Amanda Phingbodhipakkiya resolveu criar um crowdfunding maravilhoso e, com o dinheiro arrecadado, criar pôsteres para aumentar a visibilidade dessas cientistas notáveis. Ao projeto, ela deu o nome de “Beyond Curie” (“Além de Curie”, em tradução livre), em uma alusão a uma das cientistas mulheres mais famosas da história, a química polonesa Marie Curie.

“Existe um histórico tão rico de mulheres arrasando na ciência e poucas pessoas sabem disso”, ela diz em entrevista à revista Fast Company Design. “Pesquisando sobre suas histórias, ficou claro para mim que estamos no ombro de gigantes. Elas foram incentivadas a não estudar – por medo de que isso as afetaria enquanto esposas e mães. Mas elas persistiram, e suas histórias são muito inspiradoras. O mundo precisa conhecer seus nomes”.

Durante a campanha de crowdfunding, a designer aproveitou para conversar um pouco com seus colaboradores – e lhes perguntou o que o projeto significava para eles. “Eu já ouvi de muitas destas descobertas”, conta um deles, “mas nunca das mulheres que as fizeram. Agora, com o clima político e a normalização de comentários misóginos, eu sinto que é essencial nos esforçarmos para reconhecer estas mulheres”.

Dentre as homenageadas estão Ada Lovelace, a primeira programadora, Mae Jemison, a primeira mulher negra no espaço, e Maryam Mirzakhani, a primeira mulher e primeira iraniana que recebeu a Medalha Fields, maior prêmio na área da matemática. É possível comprar os pôsteres no site da campanha de crowdfunding, no Kickstarter.