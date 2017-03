Disney libera trilha sonora completa de “A Bela e A Fera”

Parece bom demais para ser verdade: a Disney presenteou fãs do mundo todo com o álbum liberado no Spotify com a trilha sonora completa de “A Bela e A Fera”.

Dentre as músicas estão as que já ouvimos antes – como Beauty and the Beast, do John Legend com Ariana Grande – e também as cantadas pelos próprios personagens de Emma Watson, Josh Groban, Kevin Kline, Emma Thompson e Ewan McGregor.

Isso sem falar nas canções de Alan Merken, incluindo o prólogo (parte I e II)!

Para assinantes do Spotify, basta clicar aqui para abrir o álbum no streaming. Se você quiser comprar o CD no iTunes, clique aqui. Ou confira a trilha todinha pelo YouTube – incluindo a bela voz de Emma Watson como Bela.