Disney tem filmes de ‘Star Wars’ planejados até a década de 2030

A exploração de um só ~universo de histórias~ tem sido um grande hit em Hollywood – e, com a saga “Star Wars“, é exatamente isso que os estúdios Disney pretendem fazer.

O próximo filme da franquia a ser lançado será “Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedi“, em dezembro deste ano. De acordo com Bob Iger, CEO da Disney, porém, eles já estão pensando no que pode acontecer láaaaaaaa depois do Episódio IX. “O que pode ser mais uma década e meia de histórias ‘Star Wars’?”, questiona-se ele, em entrevista à revista The Hollywood Reporter.

Além destes episódios, também serão lançadas histórias relacionadas à franquia, como foi “Rogue One – Uma História Star Wars” e também será um novo filme, sobre a juventude de Han Solo. Um remake da trilogia original também está previsto.

É muita coisa, né? Parece que a força vai permanecer por muito tempo com a gente, afinal de contas – e nós estamos adorando isso.