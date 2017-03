‘Divinas Divas’, de Leandra Leal, é melhor filme do festival SXSW

A atriz Leandra Leal pertence a uma família que, há várias gerações, trabalha no meio artístico do Rio de Janeiro. A mãe dela, Ângela Leal, é atriz também. E o avô, Américo Leal, comandou o Teatro Rival, tradicional casa no Rio de Janeiro que foi palco para o Teatro de Revista e também para shows de travesti durante a ditadura militar.

Com tanta história na família, Leandra decidiu contá-las em forma de filme. “Divinas Divas” fala sobre a primeira geração de travestis brasileiras, representadas por estrelas como Rogéria, Waléria e Jane di Castro. E no último fim de semana o longa-metragem foi premiado no festival South by Southwest, nos Estados Unidos, por votação popular – melhor filme do festival.

A atriz comemorou com um post no Facebook: “Estávamos concorrendo com o mundo inteiro, com filmes de ficção e levamos essa. Nós, o único filme brasileiro, dirigido por uma mulher.”

É a estreia de Leandra Leal na direção de um longa-metragem. O filme só foi exibido em festivais até o momento, mas vai entrar em cartaz no circuito em junho. Assista ao trailer do filme: