E se ‘Harry Potter’ tivesse seus títulos inspirados em Hermione?

Quem é fã de Harry Potter sabe que, se não fosse a presença da amiga Hermione Granger em sua vida, o protagonista estaria em sérios ~apuros~.

Pensando no quão incrível é a personagem – uma das maiores garotas da ficção que você respeita -, o site Potterish reinventou os títulos de todos os sete livros da série. Olha só:

Não é maravilhoso?

“Se a série se chamasse ‘Hermione Granger’, só teria três livros, porque ela teria dado um jeito no Voldemort sem precisar passar sete anos”, comentou uma fã no Facebook. Quem aqui concorda com ela?