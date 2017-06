Editora lançará livro com rascunhos e manuscritos de Harry Potter

Na próxima segunda-feira (26/06), é celebrado o aniversário de 20 anos desde o lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Para homenagear o livro que iniciou a saga do icônico bruxinho, acontecerá a Harry Potter: A History of Magic, uma exibição da British Library, em Londres, entre os dias 27 de outubro de 2017 e 28 de janeiro de 2018.

Para a alegria dos fãs, ainda no primeiro dia da exibição, será lançado um livro homônimo pela Bloomsbury. A obra será dividida em capítulos correspondentes às matérias ensinadas na escola de magia e bruxaria Hogwarts e trará conteúdos incríveis para os potterheads. Entre eles, rascunhos, manuscritos, esboços e ilustrações exclusivas feitas por J.K Rowling e por outros profissionais que trabalharam na saga. Demais, né?

O livro será lançado em duas versões. Harry Potter: A Journey Through A History of Magic, com capa comum e 144 páginas, que custará cerca de 12 euros; e Harry Potter: A History of Magic – The Book of the Exhibition, com capa dura e 256 páginas, no valor de 30 euros.

A pré-venda dos livros já está disponível no site da Bloomsbury, mas ainda não há informações sobre versões traduzidas ou previsão de lançamento no Brasil.